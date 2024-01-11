تأثير وظيفة الأبناء ودخلهم على دعم حساب المواطن

كشف برنامج حساب المواطن، عن حقيقة تأثير وظيفة الأبناء ودخلهم على الدعم للمستفيد الرئيسي.

إثبات استقلالية الفرد

جاء ذلك في رد حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج على سؤال مستفيد قال فيه عبر منصة “إكس”: “لم يتم إيداع حساب المواطن لي هذا الشهر بسبب دخل الابن علمًا بأن ابني توظف في منطقة الرياض وليس معنا في المنطقة؟”.

وقال حساب المواطن: “يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب”.

وأضاف: “لمعرفة المستندات المطلوبة يمكنه زيارة الموقع والدخول إلى حسابه (ملف المستفيد- المرفقات)”.

حساب المواطن لشهر يناير

وأودع حساب المواطن في حساب المستفيدين عن شهر يناير الجاري، نحو 3.4 مليار ريال.

واستفاد من دعم حساب المواطن لشهر يناير نحو 10 مليون و800 ألف مستفيد وتابع له عن دعم هذا الشهر.