Icon

تأثير وظيفة الأبناء ودخلهم على دعم حساب المواطن Icon التشكيل الرسمي لمباراة برشلونة ضد أوساسونا Icon توضيح مهم من الموارد البشرية بشأن حافز الاستدامة Icon هل يتولى موسيماني تدريب أبها؟ Icon 21 ألف حافلة جديدة لخدمة 2 مليون حاج هذا العام Icon جماهير برشلونة وأوساسونا تتوافد إلى الأول بارك Icon سبب تعظيم القبائل العربية شهر رجب Icon رسائل شكر عبر “المواطن” بعد تمديد وندر جاردن Icon وسام أبو علي أهلاوي حتى 2028 Icon الأخضر الأولمبي يواصل تدريباته في معسكر الإمارات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حساب المواطن
حصاد اليوم
يجب التسجيل وإثبات الاستقلالية

تأثير وظيفة الأبناء ودخلهم على دعم حساب المواطن

الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٤٤ مساءً
تأثير وظيفة الأبناء ودخلهم على دعم حساب المواطن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف برنامج حساب المواطن، عن حقيقة تأثير وظيفة الأبناء ودخلهم على الدعم للمستفيد الرئيسي.

إثبات استقلالية الفرد

جاء ذلك في رد حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج على سؤال مستفيد قال فيه عبر منصة “إكس”: “لم يتم إيداع حساب المواطن لي هذا الشهر بسبب دخل الابن علمًا بأن ابني توظف في منطقة الرياض وليس معنا في المنطقة؟”.

قد يهمّك أيضاً
لقطات لجريان وتدفق سيول بني عيسى شرق القنفذة

لقطات لجريان وتدفق سيول بني عيسى شرق القنفذة

حساب المواطن يوضح موعد صرف الدعم لأصحاب الاعتراضات المقبولة

حساب المواطن يوضح موعد صرف الدعم لأصحاب الاعتراضات المقبولة

وقال حساب المواطن: “يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب”.

وأضاف: “لمعرفة المستندات المطلوبة يمكنه زيارة الموقع والدخول إلى حسابه (ملف المستفيد- المرفقات)”.

حساب المواطن لشهر يناير

وأودع حساب المواطن في حساب المستفيدين عن شهر يناير الجاري، نحو 3.4 مليار ريال.

واستفاد من دعم حساب المواطن لشهر يناير نحو 10 مليون و800 ألف مستفيد وتابع له عن دعم هذا الشهر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة ميدانية للحرم المكي الشريف
أخبار رئيسية

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة...

أخبار رئيسية
ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب الهلال الجديد المملكة أرينا
الرياضة

ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب...

الرياضة
المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام: أمطار وسيول وبرد وغبار
السعودية اليوم

المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام:...

السعودية اليوم
طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد تذاكر الطيران على دفعات شهرية
السعودية اليوم

طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد...

السعودية اليوم
الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح كأس العلا للصقور
السعودية اليوم

الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح...

السعودية اليوم
الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما
الرياضة

الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما

الرياضة
وظائف شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر مشروعات عقارية على الخارطة بدون ترخيص
السعودية اليوم

السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر...

السعودية اليوم