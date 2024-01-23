الجلجلان .. محصول الشتاء المفضل في تهامة عسير تأجيل مباراتي النصر في الصين نجم الهلال السابق يقود سوريا لثمن نهائي كأس أمم آسيا موانئ تضيف خدمة الشحن UGX لتعزيز ربط السعودية بالموانئ الخليجية الخدمات الأرضية تعلن عن وظائف إدارية شاغرة مبادرات لتطوير معايير التخطيط العمراني وتمكين القطاع الخاص الرياض تحتضن أول منتدى للالتزام والاستدامة والاستثمار في قطاع البيئة شركة أرامكو روان للحفر تعلن عن 30 وظيفة شاغرة هزة أرضية بقوة 4.5 ريختر يشعر بها سكان جنوب مصر استدعاء 436 سيارة جينسيس لخلل في مضخة الوقود
أعلن نادي النصر اليوم عن تأجيل مباراتيه الوديتين في الصين أمام فريقي شنغهاي وتشجيانج حيث كان من المقرر إقامة المباراتين يومي 24 و 28 يناير.
وجاء بيان العالمي كالتالي عبر حسابه في منصة ” إكس” : “يُحزننا أن نعلن أنه ولسوء الحظ ولأسباب خارجة عن سيطرة أصفر الرياض، تم تأجيل الحدث المكون من مباراتين مقررتين يومي 24 و 28 يناير إلى موعد سيحدد لاحقًا”.
وأضاف البيان: ” لقد جئنا هنا إلى مدينة شينزين الصينية مع الكثير من الاحترام لمشجعي كرة القدم في الصين وتحديدًا لمشجعي النصر وقائده كريستيانو رونالدو، مع أخذ ذلك في الاعتبار بالإضافة إلى العلاقة الوثيقة بين السعودية والصين، ونحن كفريق سعودي مستعدون لاستكمال معسكرنا في الصين والبقاء في سينزين تلك المدينة التي رحبت بنا ترحيبًا كبيرًا علاوة على ذلك اتفقنا مع المنظمين على تحديد موعد مباراة جديدة في أقرب وقت ممكن في الصين”.
واختتم البيان: “لقد أظهر النصر دائمًا التزامه غير المشروط بهذه البطولة وسافر بفريقه الكامل بما في ذلك رونالدو للمشاركة في تلك الجولة”.