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بعد أن كان مقررًا إقامة المباراتين

تأجيل مباراتي النصر في الصين

الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٥:٤٦ مساءً
تأجيل مباراتي النصر في الصين
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي النصر اليوم عن تأجيل مباراتيه الوديتين في الصين أمام فريقي شنغهاي وتشجيانج حيث كان من المقرر إقامة المباراتين يومي 24 و 28 يناير.

بيان النصر

وجاء بيان العالمي كالتالي عبر حسابه في منصة ” إكس” : “يُحزننا أن نعلن أنه ولسوء الحظ ولأسباب خارجة عن سيطرة أصفر الرياض، تم تأجيل الحدث المكون من مباراتين مقررتين يومي 24 و 28 يناير إلى موعد سيحدد لاحقًا”.

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وأضاف البيان: ” لقد جئنا هنا إلى مدينة شينزين الصينية مع الكثير من الاحترام لمشجعي كرة القدم في الصين وتحديدًا لمشجعي النصر وقائده كريستيانو رونالدو، مع أخذ ذلك في الاعتبار بالإضافة إلى العلاقة الوثيقة بين السعودية والصين، ونحن كفريق سعودي مستعدون لاستكمال معسكرنا في الصين والبقاء في سينزين تلك المدينة التي رحبت بنا ترحيبًا كبيرًا علاوة على ذلك اتفقنا مع المنظمين على تحديد موعد مباراة جديدة في أقرب وقت ممكن في الصين”.

واختتم البيان: “لقد أظهر النصر دائمًا التزامه غير المشروط بهذه البطولة وسافر بفريقه الكامل بما في ذلك رونالدو للمشاركة في تلك الجولة”.

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