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تأجيل محاكمة المتسبب في وفاة أشرف عبدالغفور

الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:١٠ مساءً
تأجيل محاكمة المتسبب في وفاة أشرف عبدالغفور
المواطن - فريق التحرير

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قررت محكمة أكتوبر تأجيل محاكمة المتهم بالتسبب في وفاة الفنان أشرف عبدالغفور إلى يوم 29 يناير الجاري وذلك في الجلسة التي عقدت يوم أمس.

اعترافات المتهم

وكانت المحكمة استمعت يوم أمس إلى اعترافات المتهم (فنان تشكيلي) والذي أكد أنه لم يقصد أن يتسبب في وفاة الفنان الراحل وأنه كان يقود سيارته خارجًا من عمله وتفاجأ بوجود سيارة تنتظر على يمين الطريق دون أن تضع أي إشارات تحذيرية فصدمها من الخلف وحاول التحكم في سيارته إلا أنها صدمت سيارة الفنان الراحل من ناحية اليسار.

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وفاة أشرف عبدالغفور

يذكر أنه في ديسمبر الماضي توفي الفنان أشرف عبدالغفور في حادث سير بعدما تعرضت سيارته لتصادم من الخلف واليسار فيما أصيبت زوجته إصابات خطيرة نقلت على إثرها إلى المستشفى.

وفي 13 ديسمبر الماضي، قرر قاضي المعارضات إخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة والتي بدورها أحالت المتهم إلى المحكمة يوم الأحد الماضي لتبدأ سلسلة من التقاضي.

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