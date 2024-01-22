تأهلت لدور الـ 16 .. ريمونتادا طاجيكستان تخطف فوزًا ثمينًا من منتخب لبنان

تأهل منتخب طاجيكستان إلى دور الـ16 من بطولة كأس أمم آسيا، وذلك بعد فوزه المثير على منتخب لبنان بنتيجة 2- 1، وذلك في الجولة الثالثة من عمر البطولة.

خسارة قاسية لفريق لبنان

وتقدم فريق لبنان بالهدف الأول عبر اللاعب باسل جرادي في الدقيقة الـ48، ثم سجل المنتخب الطاجيكستاني هدفين عبر كل من بارفيزون عمرييف ونور الدين خمروكلوف في الدقيقتين الـ 81 والـ90.

وبعد الفوز أصبح رصيد منتخب طاجيكستان 4 نقاط في المركز الثاني ليصعد لدور الـ16، بينما يتواجد الفريق اللبناني في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة.