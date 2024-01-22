تأهلت لدور الـ 16 .. ريمونتادا طاجيكستان تخطف فوزًا ثمينًا من منتخب لبنان القنوات الناقلة لـ مباراة مصر والرأس الأخضر جوجل تطرح شريط أدوات الكتابة الصوتية أسباب دفء العام الحالي في السعودية أسعار النفط تتراجع لـ 78 دولارًا للبرميل التويجري في جلسة الحوار التفاعلي بالأمم المتحدة : حقوق الإنسان تكاملية وغير قابلة للتجزئة ضبط مقيم يمني لتخزينه 106 أمتار مكعبة من الحطب المحلي قفزة هائلة لـ المنتخب السعودي في تصنيف الفيفا ضبط مواطن بحوزته 47 سمكة قرش محظور صيدها الرئيس الجزائري يستقبل عبدالعزيز بن سعود ويستعرضان العلاقات الثنائية
تأهل منتخب طاجيكستان إلى دور الـ16 من بطولة كأس أمم آسيا، وذلك بعد فوزه المثير على منتخب لبنان بنتيجة 2- 1، وذلك في الجولة الثالثة من عمر البطولة.
وتقدم فريق لبنان بالهدف الأول عبر اللاعب باسل جرادي في الدقيقة الـ48، ثم سجل المنتخب الطاجيكستاني هدفين عبر كل من بارفيزون عمرييف ونور الدين خمروكلوف في الدقيقتين الـ 81 والـ90.
وبعد الفوز أصبح رصيد منتخب طاجيكستان 4 نقاط في المركز الثاني ليصعد لدور الـ16، بينما يتواجد الفريق اللبناني في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة.