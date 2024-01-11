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قبل انطلاق نسخة 2023

تاريخ منتخب السعودية في كأس آسيا

الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:١٥ مساءً
تاريخ منتخب السعودية في كأس آسيا
المواطن - فريق التحرير

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يستعد منتخب السعودية الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، للمشاركة في منافسات بطولة كأس آسيا 2023 في قطر.

كأس آسيا 2023

وتُقام منافسات النسخة الـ18 من بطولة كأس آسيا، خلال الفترة من 12 يناير، وحتى العاشر من شهر فبراير المقبل، وبمشاركة 24 منتخبًا، للمرة الثانية على التوالي بعد النسخة التي أُقيمت في الإمارات 2019.

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كأس آسيا 2023
شعار النسخة الجديدة

تاريخ مشاركات منتخب السعودية

وخاض منتخب السعودية الأول لكرة القدم 48 مباراة في بطولة كأس آسيا، ونجح في تحقيق الفوز 21 مرة، وتعادل 13 مرة، وخسر 14 لقاء، وتمكن اللاعبون من تسجيل 69 هدفًا، فيما اهتزت شباك الأخضر 48 مرة.

المنتخب السعودي - الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

ونجح الأخضر في التأهل إلى نهائي بطولة كأس آسيا 6 مرات في تاريخه، وفاز باللقب 3 مرات في 1984، 1988 و1996، وخسر المباراة النهائية في أعوام 1992، 2000 و2007.

ويتواجد منتخب السعودية الأول لكرة القدم في المجموعة السادسة بكأس آسيا 2023 التي تضم بجواره كلًّا من، تايلاند، قيرغيزستان وعمان، ويأمل مانشيني في تحقيق انطلاقة قوية بحثًا عن التتويج باللقب.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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