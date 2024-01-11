تاريخ منتخب السعودية في كأس آسيا

يستعد منتخب السعودية الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، للمشاركة في منافسات بطولة كأس آسيا 2023 في قطر.

كأس آسيا 2023

وتُقام منافسات النسخة الـ18 من بطولة كأس آسيا، خلال الفترة من 12 يناير، وحتى العاشر من شهر فبراير المقبل، وبمشاركة 24 منتخبًا، للمرة الثانية على التوالي بعد النسخة التي أُقيمت في الإمارات 2019.

تاريخ مشاركات منتخب السعودية

وخاض منتخب السعودية الأول لكرة القدم 48 مباراة في بطولة كأس آسيا، ونجح في تحقيق الفوز 21 مرة، وتعادل 13 مرة، وخسر 14 لقاء، وتمكن اللاعبون من تسجيل 69 هدفًا، فيما اهتزت شباك الأخضر 48 مرة.

ونجح الأخضر في التأهل إلى نهائي بطولة كأس آسيا 6 مرات في تاريخه، وفاز باللقب 3 مرات في 1984، 1988 و1996، وخسر المباراة النهائية في أعوام 1992، 2000 و2007.

ويتواجد منتخب السعودية الأول لكرة القدم في المجموعة السادسة بكأس آسيا 2023 التي تضم بجواره كلًّا من، تايلاند، قيرغيزستان وعمان، ويأمل مانشيني في تحقيق انطلاقة قوية بحثًا عن التتويج باللقب.