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قبل مباراة الغد الودية

تاريخ مواجهات السعودية ولبنان

الأربعاء ٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٣:٣٣ مساءً
تاريخ مواجهات السعودية ولبنان
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مباراة السعودية ولبنان الودية، في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في بطولة كأس آسيا 2023 التي ستُقام في قطر.

مواجهات السعودية ولبنان

ومن المقرر أن تُقام مباراة السعودية ولبنان، مساء يوم غد الخميس، على استاد نادي الوكرة في قطر، وذلك في أولى المواجهات المنتخبين، استعدادًا لكأس آسيا.

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مباراة السعودية ولبنان
موعد المباراة الودية – المصدر @SaudiNT

وتُعد مباراة السعودية ولبنان المقبلة، هي المواجهة رقم 13 بينهما، حيث نجح الأخضر في تحقيق الفوز 5 مرات، وخسر 3 لقاءات، وخيم التعادل على نتيجة 4 مباريات.

ويسعى منتخب السعودية بقيادة المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز في بداية استعداداته للبطولة الآسيوية، فيما يأمل منتخب لبنان لتحقيق نتيجة إيجابية.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

المنتخبان في كأس آسيا

ويتواجد منتخب السعودية الأول لكرة القدم في المجموعة السادسة في كأس آسيا 2023، مع منتخبات عمان، تايلاند وقيرغيزستان، فيما تقع لبنان في المجموعة الأولى مع كل من؛ قطر، الصين وطاجيكستان.

المنتخب السعودي الأول - مباراة السعودية والأردن
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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