تاريخ مواجهات السعودية ولبنان

تترقب الجماهير مباراة السعودية ولبنان الودية، في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في بطولة كأس آسيا 2023 التي ستُقام في قطر.

مواجهات السعودية ولبنان

ومن المقرر أن تُقام مباراة السعودية ولبنان، مساء يوم غد الخميس، على استاد نادي الوكرة في قطر، وذلك في أولى المواجهات المنتخبين، استعدادًا لكأس آسيا.

وتُعد مباراة السعودية ولبنان المقبلة، هي المواجهة رقم 13 بينهما، حيث نجح الأخضر في تحقيق الفوز 5 مرات، وخسر 3 لقاءات، وخيم التعادل على نتيجة 4 مباريات.

ويسعى منتخب السعودية بقيادة المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز في بداية استعداداته للبطولة الآسيوية، فيما يأمل منتخب لبنان لتحقيق نتيجة إيجابية.

المنتخبان في كأس آسيا

ويتواجد منتخب السعودية الأول لكرة القدم في المجموعة السادسة في كأس آسيا 2023، مع منتخبات عمان، تايلاند وقيرغيزستان، فيما تقع لبنان في المجموعة الأولى مع كل من؛ قطر، الصين وطاجيكستان.