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تاريخ وطريقة توزيع أرباح الجوف الزراعية على المساهمين

الإثنين ١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٤:٣٧ مساءً
تاريخ وطريقة توزيع أرباح الجوف الزراعية على المساهمين
المواطن - فريق التحرير

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كشفت شركة الجوف الزراعية عن تاريخ وطريقة توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين لها عن النصف الأول من العام المالي 2023م.

أرباح الجوف الزراعية

وقالت الجوف الزراعية في بيان لها عبر موقع تداول السعودية إنه إشارة إلى إعلان بتاريخ 17-12-2023م بخصوص قرار مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 14-12-2023م والقاضي بتوزيع أرباح نقدية لمساهمي الشركة عن النصف الأول من العام المالي 2023م بإجمالي مبلغ قدره 7.5 مليون ريال، بواقع (25) هللة للسهم الواحد بما يمثل 2.5 % من رأس المال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم 15-01-2024م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

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تاريخ التوزيع

وعليه تود الشركة أن تعلن لمساهميها الكرام بأنه سوف يتم توزيع الأرباح عن طريق التحويل إلى حسابات المساهمين المرتبطة بمحافظهم الاستثمارية ابتداءً من يوم الثلاثاء 18-07-1445هـ الموافق 30-01-2024م عن طريق البنك السعودي الفرنسي.

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