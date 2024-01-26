تامر عاشور وأنغام يشعلان حفل الرياض في “حوار غنائي”

أحيا المطربان أنغام وتامر عاشور حفلًا مساء أمس في الرياض وقدما مجموعة من أغانيهما الشهيرة التي أشعلت الحفل، وسط تفاعل عدد كبير من الحاضرين.

وقام الثنائي أنغام وتامر عاشور بتقديم عدد من أغانيهما الشهيرة والتي تفاعل معها الحضور حيث قدمت “أنغام” أغنية “حالة خاصة جدًّا”.

بينما وقع اختيار تامر عاشور على أغنية “من غير ما أحكيلك”، كما قام بغناء أغنية “خليني في حضنك” ووجهها لأنغام، وقام النجمان بغناء عدد من أغانيهما سواء معًا أو كلٌّ منهما منفردًا.

يذكر أن تامر عاشور قد أعلن عن هذا الحفل عبر صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام، وقام بنشر بوست علق عليه قائلًا: “لأول مرة حفلة استثنائية وحدث مميز على مسرح أبو بكر سالم بالرياض.. حوار غنائي يجمعني بالنجمة الكبيرة أنغام.

وتابع تامر عاشور، قائلًا: يعني هنغني طول مدة الحفل مع بعض على مسرح واحد.. مش هحرقلكوا المفاجآت.. بس هستناكم تشوفوها بنفسكم”.