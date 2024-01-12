تبوك تسجل أقل درجة حرارة اليوم

أعلن المركز الوطني للأرصاد أن تبوك تسجل اليوم أقل درجات الحرارة في السعودية بواقع 4 درجات مئوية.

أقل درجات الحرارة

وأضاف مركز الأرصاد أن الجوف تليها بتسجيل 5 درجات مئوية، ثم حائل بواقع 6 درجات مئوية، ورفحاء ونجران بـ 7 مئوية، ثم عرعر وطريف وأبها بـ 8 مئوية.

طقس اليوم

وأعلن المركز الوطني للأرصاد تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة، مشيرًا إلى أنه “يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والقصيم، ويستمر الانخفاض على منطقة حائل”.

وأضاف: “الطقس مستقر على معظم مناطق المملكة، في حين تتهيأ فرصة هطول أمطار خفيفة على الأجزاء الساحلية من مناطق جازان، عسير والباحة”.

ولم يستبعد المركز الوطني للأرصاد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق وسواحل المنطقة الشرقية.