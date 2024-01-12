تبوك تسجل أقل درجة حرارة اليوم

فينجادا نادم على إقالته من تدريب الأخضر سالم الدوسري سلاح الأخضر في كأس آسيا 2023 نجوم الجوزاء تمتع المشاهدين في ليالي الشتاء الباردة متحدث الداخلية: واكبنا التطور الإعلامي.. و13.2 مليون متابع لمنصاتنا استاد لوسيل أبرز ملاعب كأس آسيا 2023 زراعة مليون شتلة من النباتات المحلية في محمية الملك سلمان الموارد البشرية: تأخير صرف الأجور مخالفة تستوجب البلاغ رقم قياسي في البث التلفزيوني ينتظر كأس آسيا 2023 The flyer.. متعة الطيران في وندر جاردن الاتحاد يستهدف ضم نجم أتلتيكو
أعلن المركز الوطني للأرصاد أن تبوك تسجل اليوم أقل درجات الحرارة في السعودية بواقع 4 درجات مئوية.
وأضاف مركز الأرصاد أن الجوف تليها بتسجيل 5 درجات مئوية، ثم حائل بواقع 6 درجات مئوية، ورفحاء ونجران بـ 7 مئوية، ثم عرعر وطريف وأبها بـ 8 مئوية.
وأعلن المركز الوطني للأرصاد تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة، مشيرًا إلى أنه “يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والقصيم، ويستمر الانخفاض على منطقة حائل”.
وأضاف: “الطقس مستقر على معظم مناطق المملكة، في حين تتهيأ فرصة هطول أمطار خفيفة على الأجزاء الساحلية من مناطق جازان، عسير والباحة”.
ولم يستبعد المركز الوطني للأرصاد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق وسواحل المنطقة الشرقية.