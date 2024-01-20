تتويج الرائد بـ بطولة القصيم للمصارعة الرومانية والحرة للبراعم

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اختتم الاتحاد السعودي للمصارعة بطولة القصيم للمصارعة الرومانية والحرة لفئة البراعم حيث أُقيمت البطولة على ملعب الصالة الرياضية لنادي الرائد في مدينة بريدة، وشهدت مشاركة 6 أندية من مناطق القصيم وحائل والحدود الشمالية والتي استمرت على مدى يومين.
حيث توّج المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للمصارعة عبدالله المزيد نادي الرائد لقب البطولة بالمركز الأول. فيما حل فريق نادي الأسياح في الوصافة، وفريق نادي النجمة بالمركز الثالث.
تهدف هذه البطولة إلى اكتشاف المواهب الصاعدة، وتمهيدهم للمشاركة في المعسكرات الخارجية، لتمثيل المملكة في البطولات المحلية والدولية. وتأتي هذه البطولة ضمن سلسلة البطولات التي يقيمها الاتحاد في مختلف مناطق المملكة، بهدف تعزيز وتطوير الرياضة واستثمار المواهب الشابة.