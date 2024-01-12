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تحديث اللائحة الفنية للمنتجات النسيجية

الجمعة ١٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٢٤ مساءً
تحديث اللائحة الفنية للمنتجات النسيجية
المواطن - فريق التحرير

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نشرت الجريدة الرسمية أم القرى، في عددها اليوم الجمعة، قرار هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، قرار تنظيم الهيئة، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 216 وتاريخ 17/6/ 1431هـ والتي تقضي بأن: المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم.

واستنادًا إلى قرار اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس إدارة الهيئة رقم (02-04/45/ 2023) في اجتماعها رقم (45) المنعقد بتاريخ 1/6/ 1445هـ، بشأن إقرار تحديث اللائحة الفنية للمنتجات النسيجية الوثيقة رقم (م.إ-164-18-05-02) وفقًا للآتي:

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أولًا: الهدف من التعديل

تعديلات فنية وصياغية على اللائحة الفنية وفقًا للتالي:

تعديلات صياغية على التمهيد

تعديل المادة (1): المصطلحات والتعاريف.

تعديل المادة (2): المجال.

تعديل المادة (4): التزامات المورِّد.

تعديل المادة (5): إجراءات سلامة المنتج النسيجي.

تعديل المادة (6): إجراءات تقويم المطابقة.

تعديلات صياغية على المادة (7): مسؤوليات الجهات الرقابية (المنافذ – المصانع).

تعديلات صياغية على المادة (8): مسؤوليات سلطات مسح السوق.

تعديلات صياغية على المادة (9): المخالفات والعقوبات.

تعديل المادة (10): أحكام عامة.

تعديلات صياغية على المادة (11): أحكام انتقالية.

تعديلات على الملحق (1-أ): قائمة المواصفات القياسية ذات العلاقة.

فصل الملحق (1-ب): قائمة المنتجات والترميز الجمركي عن الملحق (1-أ): قائمة المواصفات القياسية كما هو متبع في بقية اللوائح الحديثة.

وللمزيد من التفاصيل يمكن الدخول عبر هذا الرابط هنا.

 

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