تحديث جديد مجاني من تطبيق واتساب للملايين من مالكي آيفون

قدم تطبيق المراسلة واتساب، في نهاية هذا الأسبوع، ميزة إضافية لأولئك الذين لديهم أجهزة iPhone آيفون، تتيح لهم إضافة المزيد من المرح إلى رسائلهم.



تحديث جديد من واتساب

وتلقى الملايين من مستخدمي واتساب WhatsApp، من أصحاب أجهزة آيفون، ترقية مجانية تضيف بعض المرح إلى رسائلهم، ولكن هذه الترقية ستحتاج إلى هاتف محدد للوصول إليه بالرغم من ذلك.

ويتيح التحديث للمستخدمين إنشاء ملصقاتهم الخاصة من ألبوم الكاميرا الخاص بهم على هواتفهم، وإذا كنت تريد التأكد من حصولك على التحديث، فما عليك سوى العثور على الصورة في ألبومك وسيقوم WhatsApp بالباقي.

ملصقات خاصة

وأوضح تقرير صحيفة “ذا ميرور” : أنه لا داعي للقلق بشأن جودة الصورة، حيث سيقوم التطبيق بقص أي شيء لا تريده في الملصق، ويمكنه أيضًا إضافة نص.

وقال تطبيق واتساب لصحيفة The Mirror: “بدءًا من اليوم، يمكنك الآن إنشاء ملصقاتك الخاصة وتعديلها ومشاركتها عبر واتساب عند استخدام iOS، دون الحاجة إلى مغادرة التطبيق”.

قائمة بأجهزة يشملها التحديث الجديد

وأضاف: “لإضافة بعض المرح إلى محادثاتك، أو إضفاء الحيوية على نكتة جماعية، أو إرسال الميم المناسب في الوقت الحالي، يمكنك الآن تحويل صورك الخاصة إلى ملصقات بسرعة وبشكل إبداعي”.

وجاءت القائمة الكاملة لأجهزة iPhone التي يمكن تحديثها إلى نظام iOS 17 كالآتي: (آيفون 14، آيفون 14 بلس، آيفون 14 برو، آيفون 14 برو ماكس، آيفون 13، آيفون 13 ميني، آيفون 13 برو، آيفون 13 برو ماكس، آيفون 12، آيفون 12 ميني، آيفون 12 برو، آيفون 12 برو ماكس، آيفون 11، آيفون 11 برو، آيفون 11 برو ماكس، آيفون إكس إس، آيفون إكس إس ماكس، آيفون إكس آر).