تحدي التطبيقات القرآنية يختتم التسجيل بمشاركة 2000 مسجل من 42 دولة

اختتم تحدي التطبيقات القرآنية، اليوم الأحد التاسع من شهر رجب، مرحلة التسجيل التي استمرت مدة أسبوعين، وشهدت إقبالًا كبيرًا من مختلف دول العالم ومناطق ومدن المملكة، حيث أسفرت المرحلة عن تسجيل 2000 مشارك في تخصصات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والواقع المعزز، سجلوا من 42 دولة من حول العالم.

تحدي التطبيقات القرآنية

ويهدف تحدي التطبيقات القرآنية إلى تحفيز المبدعين والمبتكرين لتقديم حلول ذكية ومنصات رقمية لخدمة القرآن الكريم، وذلك في عدد من المجالات التقنية الناشئة كالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبلوكتشين والواقع الافتراضي والبيوت الذكية.

وتبلغ جوائز التحدي نصف مليون ريال، ساهمت بها مؤسسة الأمير متعب بن عبدالعزيز الأهلية، وهي مقسمة على خمسة فائزين، يحصل الفائز الأول على 150 ألف ريال، والثاني على 125 ألف ريال، والثالث على 100 ألف ريال، والرابع على 75 ألف ريال، والخامس على 50 ألف ريال.

يأتي تحدي التطبيقات القرآنية في الوقت الذي أصبحت فيه المملكة محط أنظار العالم تقنيًّا واقتصاديًّا، بعد القفزات الكبرى التي شهدتها مختلف القطاعات، مما جعلها تتربع على عرش مجموعة من الأرقام والتصنيفات التقنية متقدمة بذلك على الكثير من دول مجموعة العشرين الكبرى.

يذكر أن تحدي التطبيقات القرآنية دشن مرحلة التسجيل قبل أسبوعين، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر، أمير منطقة الرياض، الرئيس الفخري لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالرياض (مكنون).