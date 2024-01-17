تحذير أمني عالي الخطورة بشأن Foxit

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أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الأربعاء، تحذيرًا أمنيًّا عالي الخطورة يستهدف كل القطاعات بخصوص تحديث أصدرته Foxit لمعالجة ثغرة في منتجاتها.
وأوصى المركز عبر حسابه بمنصة إكس، بتحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت Foxit توضيحًا لهذا التحديث من خلال الرابط التالي هنا.