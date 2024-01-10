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تحذير.. الزرنيخ عامل محتمل وراء إصابة الرجال بالسكري

الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٧:١٩ مساءً
تحذير.. الزرنيخ عامل محتمل وراء إصابة الرجال بالسكري
المواطن - فريق التحرير

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كشفت دراسة حديثة، أجريت في جامعة كورنيل أن التعرض المزمن للزرنيخ يرتبط بمرض السكري من النوع 2، وأن هناك أدلة على أن الذكور قد يكونون أكثر عرضة لتطور المرض عند التعرض له.

خطورة الزرنيخ على الرجال

ويأتي هذا التعرض للزرنيخ غالباً من خلال المياه الجوفية الملوثة، بحسب “ساينس دايلي”،

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واستندت تجارب البحث إلى بيانات دراسات أجريت في المكسيك وبنغلاديش، وجدت أن المستويات الأعلى من التعرض للزرنيخ ترتبط بالإصابة بمرض السكري من النوع 2.

وفي التجارب، استخدم الباحثون نموذج فئران معدّلة وراثياً بجين بشري لتسليط الضوء على العلاقة المحتملة بين الزرنيخ وتطوّر السكري.

أهم نتائج الدراسة

وتعرضت الفئران في الدراسة لمدة شهر لجرعات من الزرنيخ في مياه الشرب، والتي كانت غير مميتة، ولكنها كافية لاختبار العلاقة.

وأظهرت النتائج أن الفئران التي تحمل الجين المعدّل وراثياً ليشبه البشر تتأثر بالتعرض للزرنيخ، وخاصة الذكور منها، وتصبح أكثر عرضة للإصابة بالسكري.

في حين أن الفئران العادية تعالج الزرنيخ بكفاءة أكبر بكثير من البشر، وتتطلب مستويات عالية جداً من التعرض قبل أن تصاب بالسكري.

وكشف فحص أنسجة الكبد أن التعرض للزرنيخ يزيد من مقاومة أنسجة الجسم للأنسولين.

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