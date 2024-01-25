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تحذير بشأن تحديث أمني على منتجات Google

الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:١٣ صباحاً
تحذير بشأن تحديث أمني على منتجات Google
المواطن - فريق التحرير

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وجه المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيرًا جديدًا عالي الخطورة بخصوص تحديث أمني على منتجات Google.

تحديثات

ونشرت Google تحديثًا لمعالجة عدد من الثغرات في منتجاتها، فيما أوصى المركز بتحديث النسخ المتأثرة؛ حيث أصدرت جوجل توضيحًا لهذه التحديثات: هنا 

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