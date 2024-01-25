تحذير بشأن تحديث أمني على منتجات Google

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وجه المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيرًا جديدًا عالي الخطورة بخصوص تحديث أمني على منتجات Google.
ونشرت Google تحديثًا لمعالجة عدد من الثغرات في منتجاتها، فيما أوصى المركز بتحديث النسخ المتأثرة؛ حيث أصدرت جوجل توضيحًا لهذه التحديثات: هنا