تحذير بشأن تحديث أمني على منتجات Google

وجه المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيرًا جديدًا عالي الخطورة بخصوص تحديث أمني على منتجات Google.

تحديثات

ونشرت Google تحديثًا لمعالجة عدد من الثغرات في منتجاتها، فيما أوصى المركز بتحديث النسخ المتأثرة؛ حيث أصدرت جوجل توضيحًا لهذه التحديثات: هنا