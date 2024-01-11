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انتقال العدوى أصبح بشكل أسرع

تحذير عالمي من تهديد كورونا

الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٢٩ صباحاً
تحذير عالمي من تهديد كورونا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، تسجيل نحو 10 آلاف حالة وفاة بكوفيد-19 في كانون الأول/ ديسمبر، محذرةً من أن الفيروس لا يزال يشكل تهديدًا كبيرًا.

تحذير منظمة الصحة العالمية

وأوضحت المنظمة أنّ البيانات الواردة من مصادر مختلفة بيّنت أنّ انتقال العدوى ازداد خلال الشهر الفائت، في تطوّر عززته التجمعات خلال فترة الأعياد والمتحورة “جاي إن 1” التي باتت راهنًا الأكثر انتشارًا في مختلف أنحاء العالم.

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وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس: “مع أن كوفيد-19 لم يعد يشكل حالة طوارئ صحية عالمية، لا يزال الفيروس ينتشر ويتحور ويتسبب بمقتل كثيرين”.

50 دولة تشهد انتشار كورونا

وأوضح تيدروس أن الأرقام تستند إلى بيانات جُمعت من أقل من 50 دولة معظمها من أوروبا والأمريكتين. وأضاف: “من المؤكد أنّ ثمة ارتفاعًا في عدد الوفيات بكوفيد في بلدان أخرى لم يتم الإبلاغ عنها”.

وتابع: “علينا جميعًا مواصلة اتخاذ تدابير وقائية ضد كوفيد-19، على غرار الأفراد والحكومات التي تتخذ الاحتياطات اللازمة ضد أمراض أخرى”.

ذروة الجائحة

وصرح بأنه “مع أنّ 10 آلاف حالة وفاة شهريًّا هو أقل بكثير مما سُجّل خلال ذروة الجائحة، يعدّ هذا المعدل من الوفيات التي يمكن تجنّبها، غير مقبول”.

وحضّ تيدروس الحكومات على مواصلة مراقبة الفيروسات وتحديد تسلسلها، وضمان إتاحة الفحوصات والعلاجات واللقاحات الموثوقة وبأسعار مقبولة.

أهمية اللقاحات

كما قال: “نواصل دعوة الأفراد إلى تلقي اللقاح وإجراء اختبار الكشف عن الفيروس ووضع كمامات عند الحاجة والتأكد من تهوية الأماكن الداخلية المزدحمة بشكل جيد”.

يذكر أنه بالإضافة إلى 10 آلاف حالة وفاة سجّلتها منظمة الصحة العالمية في الشهر الفائت، شهدت حالات دخول المستشفيات زيادة بـ42%، في حين ارتفعت الحالات التي استدعت دخول وحدات العناية المركزة بنسبة 62% مقارنة بأرقام تشرين الثاني/ نوفمبر.

فيروس مخادع

وشددت منظمة الصحة العالمية التأكيد على أن الخطر الذي تشكله السلالة منخفض حاليًّا.

وقال البروفيسور بيتر أوبنشو، من جامعة إمبريال كوليدج لندن، لـ”بي بي سي”: “أسمع عن أشخاص يعانون من نوبات سيئة من كوفيد، إنه فيروس مخادع بشكل مدهش”.

7 أعراض يجب الانتباه إليها

فقدان حاسة التذوق والشم، التي كانت في السابق علامة مميزة للفيروس، تم الإبلاغ عنها فقط من قبل 2 إلى 3% من البريطانيين المصابين، وفقًا لتقرير كوفيد الشتوي الصادر عن مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) في المملكة المتحدة.

وفي الوقت نفسه، فإن الحمى، وهي عرض نموذجي آخر للمتغيرات القديمة، لم يعانِ منها سوى 2% من الأشخاص.

ويشير علماء مكتب الإحصاءات الوطني إلى أن القلق يمكن أن يكون أيضًا علامة على إصابة شخص ما بالمرض، على الرغم من أن الخبراء لا يعرفون السبب بالضبط.

أعراض JN.1

وتعد الأعراض الأكثر شيوعًا لمتغير JN.1 كانت سيلان الأنف، حيث أبلغ 31% من المرضى عن الأعراض، حسبما ذكر التقرير.

وفي الوقت نفسه، أفاد 23% من الأشخاص أنهم يعانون من السعال، و20% من الصداع.

وأفاد ما يقرب من 20% من الأشخاص المصابين بالمرض بالضعف والتعب، وأفاد 16% أنهم يعانون من آلام في العضلات، و13% يعانون من التهاب في الحلق.

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