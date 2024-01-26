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تستمر حتى يوم الاثنين المقبل

تحذير لسالكي الطرق ومرتادي الشواطئ بمكة: أمطار وعواصف

الجمعة ٢٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٣٤ مساءً
تحذير لسالكي الطرق ومرتادي الشواطئ بمكة: أمطار وعواصف
المواطن - فريق التحرير

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أهاب مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة، بسالكي الطرق السريعة ومرتادي الشواطئ، أهمية أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه.

أمطار وعواصف ترابية

ويأتي هذا نظرًا لتعرض محافظات المنطقة لأمطار رعدية وعواصف ترابية تستمر حتى يوم الاثنين المقبل.

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وأوضح المركز، أن التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد تشير إلى هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، تشمل تأثيراتها العاصمة المقدسة والطائف وميسان وأضم، والجموم وخليص والكامل.

أمطار على جدة ورابغ

وتشمل التوقعات، هطول أمطار خفيفة على محافظات جدة ورابع، والليث والقنفذة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، ورياح شديدة تصل سرعتها إلى (40- 49) كم/ ساعة، وارتفاع الأمواج.

الالتزام بتعليمات السلامة

كما أهاب مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة بالجميع ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

وشدد على أهمية الالتزام بتعليمات السلامة في الحالات المناخية والتقلبات الجوية.

 

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