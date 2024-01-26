تحذير لسالكي الطرق ومرتادي الشواطئ بمكة: أمطار وعواصف موعد مباراتي السبت في كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة تعطل مايكروسوفت تيمز لدى آلاف المستخدمين حول العالم فريق كامل يغيب عن الهلال أمام إنتر ميامي وظائف شاغرة لدى الفطيم القابضة وظائف شاغرة في فروع شركة الفنار إعادة فتح طريق الهدا بعد توقف هطول الأمطار وإزالة الصخور شركة تنفيذ تعلن عن 100 وظيفة جماهير النصر تطالب بالتعاقد مع كلوب مدرب في دوري روشن مرشح لخلافة كلوب في ليفربول
أهاب مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة، بسالكي الطرق السريعة ومرتادي الشواطئ، أهمية أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه.
ويأتي هذا نظرًا لتعرض محافظات المنطقة لأمطار رعدية وعواصف ترابية تستمر حتى يوم الاثنين المقبل.
وأوضح المركز، أن التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد تشير إلى هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، تشمل تأثيراتها العاصمة المقدسة والطائف وميسان وأضم، والجموم وخليص والكامل.
وتشمل التوقعات، هطول أمطار خفيفة على محافظات جدة ورابع، والليث والقنفذة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، ورياح شديدة تصل سرعتها إلى (40- 49) كم/ ساعة، وارتفاع الأمواج.
كما أهاب مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة بالجميع ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.
وشدد على أهمية الالتزام بتعليمات السلامة في الحالات المناخية والتقلبات الجوية.