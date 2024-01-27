تحذير للباحثين عن الفقع : ابتعدوا عن حرم الحدود

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حذرت وكالة وزارة الداخلية للأفواج الأمنية، هواة الرحلات البرية والمتنزهين والباحثين عن نبات الكمأ (الفقع) من المواطنين والمقيمين، من الاقتراب من المناطق الحدودية، وأهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تمنع الاقتراب من تلك المناطق.
وشددت على أن كل من يتجاوز المناطق الحدودية البرية المحظورة بعمق 20 كيلومترًا، سيعرض نفسه للعقوبات التي نص عليها نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية بالسجن لمدة تصل إلى (30) شهرًا، أو غرامة مالية تصل إلى (25,000) ريال أو بهما معًا.