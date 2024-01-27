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العقوبة تصل السجن 30 شهرًا و25 ألف ريال غرامة

تحذير للباحثين عن الفقع : ابتعدوا عن حرم الحدود

السبت ٢٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٦:١٨ مساءً
تحذير للباحثين عن الفقع : ابتعدوا عن حرم الحدود
المواطن - واس

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حذرت وكالة وزارة الداخلية للأفواج الأمنية، هواة الرحلات البرية والمتنزهين والباحثين عن نبات الكمأ (الفقع) من المواطنين والمقيمين، من الاقتراب من المناطق الحدودية، وأهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تمنع الاقتراب من تلك المناطق.

عقوبة تجاوز الحدود

وشددت على أن كل من يتجاوز المناطق الحدودية البرية المحظورة بعمق 20 كيلومترًا، سيعرض نفسه للعقوبات التي نص عليها نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية بالسجن لمدة تصل إلى (30) شهرًا، أو غرامة مالية تصل إلى (25,000) ريال أو بهما معًا.

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