تحطم طائرة ركاب شمال أفغانستان

تحطمت، صباح اليوم الأحد، طائرة ركاب في إقليم بدخشان شمال أفغانستان، وأرسلت السلطات الأفغانية فرق الإنقاذ إلى موقع تحطم الطائرة.

تحطم طائرة هندية

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية “د.ب.أ” لا توجد بعد أي معلومات بشأن الحادث وما إذا كانت هناك خسائر بشرية، ولا نوع الطائرة وعدد الركاب.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مدير إدارة المعلومات والثقافة في المنطقة ذبيح الله أميري قال هاتفيًا: “تحطمت الطائرة في جبال إقليم بدخشان”.

بدورها، قالت هيئة الطيران المدني الروسية، إن الطائرة الخاصة التي اختفت من أجهزة الرادار في أفغانستان تابعة لشركة هندية وكانت متجهة إلى موسكو، وعلى متنها 6 أشخاص.