تحطم طائرة ركاب شمال أفغانستان اعتدال وتليجرام يتصديان لـ 3 تنظيمات إرهابية بإزالة 43 مليون محتوى متطرف المعهد الصناعي الثانوي بالباحة يعلن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدبلوم الزكاة تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة الخضيري عن فوائد حليب الإبل العلاجية: الكنز المفقود والمنسي المنتخب السعودي يطارد الفوز الثالث أمام قيرغيزستان حرس الحدود لـ المتنزهين والباحثين عن الفقع: احذروا الاقتراب من المناطق الحدودية المرور يطرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة 6 نصائح لزيادة كفاءة السيارات الكهربائية في فصل الشتاء جريان سيل وادي الحفياء في العرضيات
تحطمت، صباح اليوم الأحد، طائرة ركاب في إقليم بدخشان شمال أفغانستان، وأرسلت السلطات الأفغانية فرق الإنقاذ إلى موقع تحطم الطائرة.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية “د.ب.أ” لا توجد بعد أي معلومات بشأن الحادث وما إذا كانت هناك خسائر بشرية، ولا نوع الطائرة وعدد الركاب.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مدير إدارة المعلومات والثقافة في المنطقة ذبيح الله أميري قال هاتفيًا: “تحطمت الطائرة في جبال إقليم بدخشان”.
بدورها، قالت هيئة الطيران المدني الروسية، إن الطائرة الخاصة التي اختفت من أجهزة الرادار في أفغانستان تابعة لشركة هندية وكانت متجهة إلى موسكو، وعلى متنها 6 أشخاص.