تحطم طائرة عسكرية روسية على متنها 65 أسيراً أوكرانياً

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تحطمت طائرة نقل عسكرية روسية من طراز “إيل-76” اليوم الأربعاء في حادث بمقاطعة بيلغورود الروسية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان: “في 24 يناير من هذا العام، حوالي الساعة 11:00 بتوقيت موسكو، تحطمت طائرة إيل-76 في منطقة بيلغورود خلال رحلة مجدولة”.
وأضاف البيان: “وكان على متن الطائرة 65 جندياً تم أسرهم من القوات المسلحة الأوكرانية، وتم نقلهم إلى منطقة بيلغورود و6 من أفراد طاقم الطائرة و3 أفراد”.
وأشار البيان إلى أن فريق تحقيق وعمال طوارئ توجهوا إلى موقع الحادث للتحقيق في أسباب الكارثة.
وكتب حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف عبر قناته على “تليغرام”: “وقع حادث في كوروشانسكي، ويعمل حاليا فريق تحقيق وعمال طوارئ في الموقع، تفاصيل الحادث سترد لاحقاً”.