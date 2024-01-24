Icon

مدرب تايلاند: الأخضر قوي ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية Icon الحرارة 11 تحت الصفر.. الأحوال الجوية تلغي مئات الرحلات في كوريا الجنوبية Icon فيصل الغامدي: هدفنا الحفاظ على الصدارة Icon مانشيني: مواجهة تايلاند صعبة وهدفنا الفوز دائمًا Icon إيداع الدعم السكني لشهر يناير بقيمة 965 مليون ريال Icon تحطم طائرة عسكرية روسية على متنها 65 أسيراً أوكرانياً Icon أمور يجب ألا تفعلها قبل النوم Icon السعودية أمام مجلس الأمن: أولويتنا رفع المعاناة الإنسانية وإنهاء العمليات العسكرية في فلسطين Icon ضبط مواطن دخل بمركبته في الفياض والروضات بمحمية الملك عبدالعزيز Icon الأرصاد: أمطار على الباحة من الغد حتى السبت Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

تحطم طائرة عسكرية روسية على متنها 65 أسيراً أوكرانياً

الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:٠٢ مساءً
تحطم طائرة عسكرية روسية على متنها 65 أسيراً أوكرانياً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تحطمت طائرة نقل عسكرية روسية من طراز “إيل-76” اليوم الأربعاء في حادث بمقاطعة بيلغورود الروسية.

بيان وزارة الدفاع الروسية

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان: “في 24 يناير من هذا العام، حوالي الساعة 11:00 بتوقيت موسكو، تحطمت طائرة إيل-76 في منطقة بيلغورود خلال رحلة مجدولة”.

قد يهمّك أيضاً
الغذاء والدواء توقف خطوط إنتاج مصنع أسماك غير مرخّص في جازان

الغذاء والدواء توقف خطوط إنتاج مصنع أسماك غير مرخّص في جازان

موانئ تضيف خدمة الشحن UGX لتعزيز ربط السعودية بالموانئ الخليجية

موانئ تضيف خدمة الشحن UGX لتعزيز ربط السعودية بالموانئ الخليجية

وأضاف البيان: “وكان على متن الطائرة 65 جندياً تم أسرهم من القوات المسلحة الأوكرانية، وتم نقلهم إلى منطقة بيلغورود و6 من أفراد طاقم الطائرة و3 أفراد”.

التحقيق في الحادث

وأشار البيان إلى أن فريق تحقيق وعمال طوارئ توجهوا إلى موقع الحادث للتحقيق في أسباب الكارثة.

وكتب حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف عبر قناته على “تليغرام”: “وقع حادث في كوروشانسكي، ويعمل حاليا فريق تحقيق وعمال طوارئ في الموقع، تفاصيل الحادث سترد لاحقاً”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

محمد بن سلمان يستقبل بلينكن في المخيم الشتوي بالعلا
أخبار رئيسية

محمد بن سلمان يستقبل بلينكن في المخيم...

أخبار رئيسية
صور الأقمار الصناعية تكشف النمو الهائل لمخيمات اللاجئين بغزة في 100 يوم
العالم

صور الأقمار الصناعية تكشف النمو الهائل لمخيمات...

العالم
فحص طبي يحسم مصير أيمن يحيى
الرياضة

فحص طبي يحسم مصير أيمن يحيى

الرياضة
دلالات وقوع الأبناء بين أيادي المنظمات الإرهابية
السعودية اليوم

دلالات وقوع الأبناء بين أيادي المنظمات الإرهابية

السعودية اليوم
معاناة الفتح مستمرة على ملعبه الجديد
الرياضة

معاناة الفتح مستمرة على ملعبه الجديد

الرياضة
الهلال يسعى لحسم صفقة إيرتون لوكاس
الرياضة

الهلال يسعى لحسم صفقة إيرتون لوكاس

الرياضة
الأمطار تجري السيول والأودية في عدة مناطق
السعودية اليوم

الأمطار تجري السيول والأودية في عدة مناطق

السعودية اليوم
ضبط مواطن دخل بمركبته في الفياض والروضات بمحمية الملك عبدالعزيز
أخبار أمنية

ضبط مواطن دخل بمركبته في الفياض والروضات...

أخبار أمنية