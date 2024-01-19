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في كأس أمم آسيا 2023

تحقق بعد 17 سنة .. رقم مميز لـ أيمن حسين بعد فوز العراق ضد اليابان

الجمعة ١٩ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٧:١١ مساءً
تحقق بعد 17 سنة .. رقم مميز لـ أيمن حسين بعد فوز العراق ضد اليابان
المواطن - محمد سمعه

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حقق اللاعب العراقي أيمن حسين، رقمًا مميزًا وذلك بعد فوز منتخب العراق ضد اليابان ظهر اليوم في بطولة كأس أمم آسيا 2023.

وكان أيمن حسين سجل هدفي فوز العراق اليوم في الشوط الأول.

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وقالت شبكة Opta المتخصصة في الإحصائيات: إن أيمن حسين أصبح أول لاعب عراقي يُحرز هدفين في مباراة واحدة في بطولة كأس الأمم الآسيوية، منذ يونس محمود في نسخة 2007 ، حيث فاز وقتها بالبطولة في إندونيسيا على حساب المنتخب السعودي في المباراة النهائية.

ووقتها، سجل يونس محمود هدفين للمنتخب العراقي في شباك فيتنام في الدور ربع النهائي في بطولة كأس أمم آسيا 2007.

العراق ضد اليابان

وبدأت مباراة منتخب العراق ضد اليابان التي أُقيمت على إستاد المدينة التعليمية بشكل سريع، ونجح أسود الرافدين في هز الشباك بعد مرور 5 دقائق فقط، برأسية مميزة عن طريق أيمن حسين.

وواصل المنتخبان الضغط، بحثًا عن تسجيل هدف جديد، وسط تألق كبير من الدفاع، وحراس المرمى، قبل أن يحرز أيمن حسين الهدف الثاني من رأسية قوية عند الدقيقة 47، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم العراق ضد اليابان.

العراق ضد اليابان

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، كاد منتخب العراق الأول لكرة القدم أن يهز الشباك بالهدف الثالث عند الدقيقة 53، إلا أن الكرة مرت بجوار المرمى، واستمر الضغط والمحاولات من اللاعبين.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح منتخب اليابان الأول لكرة القدم، قبل أن يلغيها بعد اللجوء إلى تقنية الـVAR، وواصل الساموراي الضغط، لتقليص الفارق، وأهدر لاعبوه العديد من الفرص.

واعتمد الساموراي على التسديدات، قبل أن يحرز إندو الهدف الأول عند الدقيقة 93، وأهدر فرصة خطيرة في اللحظات الأخيرة، لتنتهي المباراة بفوز منتخب العراق ضد اليابان بهدفين مقابل هدف.

 

 

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