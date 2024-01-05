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تحول في وجهة بانيغا الجديدة

الجمعة ٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٥٣ صباحاً
تحول في وجهة بانيغا الجديدة
المواطن - فريق التحرير

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شهدت الساعات الماضية تحولًا في مستقبل نجم الشباب، الأرجنتيني إيفر بانيغا، الذي كان قريبًا من العودة إلى فريقه السابق بوكا جونيورز.

بانيغا يتفق مع نيولز أولد بويز

وأكد المتخصص في أخبار الانتقالات بأمريكا الجنوبية، الأرجنتيني سيزار لويس ميرلو، أن بانيغا سيكون لاعبًا في صفوف نيولز أولد بويز، وليس بوكا جونيورز، بسبب اختلاف حول مدة التعاقد والاتفاقات المالية.

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بانيغا
النجم الأرجنتيني – المصدر @AlShababSaudiFC

وأضاف سيزار لويس ميرلو، أن بانيغا أنهى كافة الاتفاقات شفهيًا مع إدارة نادي نيولز أولد بويز الأرجنتيني، حيث سيوقع على عقد ممتد مع الفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين، مع إمكانية التمديد لعام آخر.

وأشار الصحافي الأرجنتيني، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، أن نادي نيولز أولد بويز، أرسل عرضه الأول، يوم 19 ديسمبر الماضي، وفي الـ48 ساعة الأخيرة، أعطى اللاعب الشبابي الضوء الأخضر لإنهاء الصفقة.

بانيغا
النجم الأرجنتيني – المصدر @AlShababSaudiFC

اللاعب مع الشباب

وشارك النجم الأرجنتيني في 16 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بدوري روشن السعودي هذا الموسم، وسجل هدفين وقدم تمريرة حاسمة، وحصل على بطاقتين صفراوين، وبطاقتين حمراوين.

وكان نادي الشباب قد تعاقد مع بانيغا صاحب الـ35 عامًا، في عام 2020، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية الإسباني، وجدد تعاقده في الصيف الماضي لمدة موسم آخر حتى عام 2024.

بانيغا
النجم الأرجنتيني – المصدر spl

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