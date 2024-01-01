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تحويل منشأة للنيابة لتعديلها تواريخ صلاحية منتجات التجميل

الإثنين ١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٣:٥٤ مساءً
تحويل منشأة للنيابة لتعديلها تواريخ صلاحية منتجات التجميل
المواطن - واس

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أحالت الهيئة العامة للغذاء والدواء , إحدى المنشآت في الدمام إلى النيابة العامة , بعد ملاحظة قيامها بتعديل وشطب تواريخ الصلاحية لبعض منتجات التجميل، وتداول منتج تجميلي منتهي الصلاحية مما يعد مخالفاً لنظام منتجات التجميل.

تفاصيل المخالفة

وأوضحت “الهيئة” أنه بعد استكمال إجراءات الاستدلال الأولية تم إحالة المنشأة والمسؤولين عن المخالفات المرصودة للنيابة العامة للتحقيق والادعاء فيها، واتخاذ الإجراءات النظامية وفق ما نصت عليه الفقرة (٣) من المادة (الخامسة والثلاثون) على: (تحيل الهيئة المخالفات التي تشكل جرائم وفقاً لما نصت عليه المادة (الحادية والثلاثون) من هذا النظام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، للتحقيق والادعاء فيها واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتها للمحكمة المختصة)

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نظام منتجات التجميل

وأشارت إلى أن الفقرتين (١) و (٢) من المادة (٣١) من نظام منتجات التجميل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٩) وتاريخ ١٨ /٦ / ١٤٣٦هـ تقضي بأنه يعد مخالفاً لأحكام هذا النظام كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب فعل أو أكثر من الأفعال التالية وهي “خدع أو غش في المنتج التجميلي”، و”تداول منتجاً تجميلياً مغشوشاً أو منتهي الصلاحية أو مخالفاً لبياناته المدرجة”.

كما تنص المادة (٣٤) من نظام منتجات التجميل على أن “يعاقب كل من خالف أيًّا من أحكام هذا النظام أو لائحته بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية، غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، وإغلاق المصنع أو المستودع إلى حين تصحيح المخالفة، وإلغاء ترخيص المصنع أو المستودع، والسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وتجوز مضاعفة العقوبة عند تكرار ارتكاب المخالفة.

وتؤكد “الغذاء والدواء” مواصلتها في ضبط أي مخالفة لأحكام أي من الأنظمة المخولة بتطبيقها واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحق أي مخالف لما يترتب على ذلك من المساس بصحة الإنسان بشكل مباشر، وتهيب بالإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق “طمني”.

منتجات التجميل

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