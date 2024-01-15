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الفلبين وسيريلانكا وأوغندا أبرزها

تخفيض السقف الأعلى لتكاليف استقدام العمالة المنزلية من 6 دول

الإثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٤:٤٩ مساءً
تخفيض السقف الأعلى لتكاليف استقدام العمالة المنزلية من 6 دول
المواطن - واس

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تخفيض السقف الأعلى لتكاليف استقدام خدمات العمالة المنزلية في عدد من الدول، وتشمل هذه الدول الفلبين، وسيريلانكا، وبنغلاديش، وأوغندا، وكينيا، وأثيوبيا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لمراجعة تكاليف الاستقدام والأنظمة المعمول بها، وفقًا للتغيرات في تكاليف الاستقدام.

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تخفيض السقف الأعلى لتكاليف الاستقدام

ولضمان أسعار عادلة تم تخفيض السقف الأعلى لتكاليف الاستقدام:
الفلبين
15,900 ريال
14,700 ريال

سيريلانكا
15,000 ريال
13,800 ريال

بنجلاديش
13,000 ريال
11,750 ريال

كينيا
10,870 ريال
9,000 ريال

أوغندا
9,500 ريال
8,300 ريال

أثيوبيا
6,900 ريال
5,900 ريال

تحديد الحد الأعلى

ووجهت الوزارة في وقت سابق الشركات والمكاتب المرخصة بتحديد الحد الأعلى لتكاليف استقدام خدمات العمالة المنزلية من بعض الجنسيات، حيث يبلغ الحد الأعلى لاستقدام خدمات العمالة المنزلية من سيراليون 7.5 آلاف ريال، ومن بوروندي 7.5 آلاف ريال، ومن تايلاند 10 آلاف ريال، غير شامل قيمة الضريبة المضافة.

يأتي القرار في إطار سعي الوزارة إلى تطوير الخدمات كافة، وتحسين بيئة سوق العمل وتعزيز جاذبيته، وحرصها على مراجعة التكاليف والخدمات المقدمة والأنظمة وفقاً للمتغيرات الاقتصادية، وبما يتناسب معها، حيث تؤكد لجميع المتعاملين ضرورة التقيد بعدم تجاوز سقف الأسعار المعلن عنها، إذ ستتابع تنفيذ ذلك عبر منصة “مساند”.

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