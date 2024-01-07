تداول تعلن إطلاق مؤشر “تاسي 50”

أعلنت البورصة السعودية (تداول)، في بيان رسمي، إطلاق مؤشر “تاسي 50″، لرصد أداء أكبر 50 شركة مدرجة في البورصة اعتبارا من اليوم الأحد.

يشار إلى أن المؤشر يرصد الشركات التي تحقق معدل قيمة متداولة سنوية لا تقل عن 5%، وبذلك يمثل “الشركات الأكثر أهمية اقتصاديا والمتداولة علنا في السوق”.

إطلاق مؤشر تاسي 50

ويأتي إطلاق مؤشر “تاسي 50” ضمن خطوات السعودية الرامية إلى تطوير القطاع المالي، في إطار “رؤية 2030” الهادفة إلى تنويع اقتصاد المملكة، بعيدا عن العائدات النفطية، وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي.

ويُعد المؤشر الجديد بمثابة أداة للمستثمرين لتقديم لمحة شاملة عن أداء الشركات، ما يمكنهم من معرفة الفرص الاستثمارية التي توفرها البورصة السعودية.

البورصة السعودية في 2023

أنهى المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية “تاسي” العام 2023 على مكاسب بنحو 14.2%، في ظل توقعات بتخفيض أسعار الفائدة في 2024.

وارتفع سهم شركة أرامكو العملاقة للنفط 13.1% محققا أكبر مكسب سنوي له منذ طرحه في ديسمبر 2019، رغم هبوط أسعار النفط بأكثر من 10% في 2023، لتنهي بذلك عامين متتاليين من الارتفاع.