احذروا انزلاق المركبات خلال القيادة وقت الأمطار النباتات تتحدث مع بعضها! الآلاف من المدن الأميركية قد تصبح مدن أشباح الأجواء مناسبة في الويكند تداول توافق على إدراج أدوات دين حكومية بـ5.156 مليار ريال لقطات من تدشين وزير الإعلام لـ مجموعة فوج خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب أو الهوية البرد قسمان ولا ينتهي بشكل مفاجئ ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس تنويه من سفارة السعودية لدى نيوزيلندا للمواطنين
أعلنت تداول السعودية عن الموافقة على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة وفقاً لقواعد الإدراج وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 5.156مليار ريال تقريبًا.
وذكرت تداول في بيان أن أدوات الدين التي تمت الموافقة على إدراجها مقسمة إلى إصدارين، الأول برقم 10-01-2024 بقيمة إجمالية تبلغ 2.822 مليار ريال.
أما الإصدار الثاني برقم 15-01-2024 بقيمة إجمالية تبلغ 2.347 مليار ريال، على أن يتم إدراج وتداول أدوات الدين الحكومية ابتداءً من يوم الاثنين 22 يناير 2024.
وأعلن المركز الوطني لإدارة الدين، يوم 16 يناير الجاري عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر يناير 2024م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 8.825 مليارات ريال.
وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح، بلغ حجم الأولى 3.656 مليارات ريال لصكوك تُستحق في عام 2029 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 2.822 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2034 ميلادي، وبلغت الشريحة الثالثة 2.347 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2039 ميلادي.