Icon

احذروا انزلاق المركبات خلال القيادة وقت الأمطار Icon النباتات تتحدث مع بعضها! Icon الآلاف من المدن الأميركية قد تصبح مدن أشباح Icon الأجواء مناسبة في الويكند Icon تداول توافق على إدراج أدوات دين حكومية بـ5.156 مليار ريال Icon لقطات من تدشين وزير الإعلام لـ مجموعة فوج Icon خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب أو الهوية Icon البرد قسمان ولا ينتهي بشكل مفاجئ Icon ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس Icon تنويه من سفارة السعودية لدى نيوزيلندا للمواطنين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
ابتداءً من يوم الاثنين 22 يناير

تداول توافق على إدراج أدوات دين حكومية بـ5.156 مليار ريال

الخميس ١٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٣٢ صباحاً
تداول توافق على إدراج أدوات دين حكومية بـ5.156 مليار ريال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت تداول السعودية عن الموافقة على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة وفقاً لقواعد الإدراج وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 5.156مليار ريال تقريبًا.

أدوات الدين

وذكرت تداول في بيان أن أدوات الدين التي تمت الموافقة على إدراجها مقسمة إلى إصدارين، الأول برقم 10-01-2024 بقيمة إجمالية تبلغ 2.822 مليار ريال.

قد يهمّك أيضاً
موعد إعلان نتائج اختبار القدرات العامة الورقي

موعد إعلان نتائج اختبار القدرات العامة الورقي

تكريم 12 فائزًا في ختام مهرجان أندية الهواة المسرحي

تكريم 12 فائزًا في ختام مهرجان أندية الهواة المسرحي

أما الإصدار الثاني برقم 15-01-2024 بقيمة إجمالية تبلغ 2.347 مليار ريال، على أن يتم إدراج وتداول أدوات الدين الحكومية ابتداءً من يوم الاثنين 22 يناير 2024.

وأعلن المركز الوطني لإدارة الدين، يوم 16 يناير الجاري عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر يناير 2024م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 8.825 مليارات ريال.

وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح، بلغ حجم الأولى 3.656 مليارات ريال لصكوك تُستحق في عام 2029 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 2.822 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2034 ميلادي، وبلغت الشريحة الثالثة 2.347 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2039 ميلادي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

“المواطن” توثق ليلة التسعينات بحضور نجوم العرب والعالم
السعودية اليوم

“المواطن” توثق ليلة التسعينات بحضور نجوم العرب...

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان أمير الكويت بمناسبة توليه مقاليد الحكم
أخبار رئيسية

الملك سلمان وولي العهد يهنئان أمير الكويت...

أخبار رئيسية
دخول الرياح الماكرة الأيام الحالية
السعودية اليوم

دخول الرياح الماكرة الأيام الحالية

السعودية اليوم
رودريجو يزيد أوجاع برشلونة بالهدف الرابع
الرياضة

رودريجو يزيد أوجاع برشلونة بالهدف الرابع

الرياضة
بالفيديو.. مجهول يصدم بسيارته موكب الرئيس الأمريكي
العالم

بالفيديو.. مجهول يصدم بسيارته موكب الرئيس الأمريكي

العالم
12 وظيفة شاغرة للجنسين لدى التأهيل والإحلال
وظائف

12 وظيفة شاغرة للجنسين لدى التأهيل والإحلال

وظائف
ريال مدريد يتأهل لـ نهائي كأس السوبر الإسباني بشق الأنفس
الرياضة

ريال مدريد يتأهل لـ نهائي كأس السوبر...

الرياضة
أكثر من 60 مشاركاً في هاكثون المسؤولية المجتمعية 2
السعودية اليوم

أكثر من 60 مشاركاً في هاكثون المسؤولية...

السعودية اليوم