تداول لقطات لظهور كائن فضائي في البرازيل

تمكن متنزهون كانوا يستمتعون بيوم عائلي في البرازيل من الحصول على مقطع فيديو لمخلوقين زعموا أنهما كائنان فضائيان. ورصدت شاهدة العيان سارة داليتي من برازيليا هذه الشخصيات الغريبة أثناء تواجدها مع عائلتها في إلها دو ميل. وانتشرت لقطات للشخصيات التي يبلغ طولها 10 أقدام عبر موقع X (تويتر سابقًا) وإنستغرام.

وأفادت صحيفة “ديلي ميل”، بأنه وقفت الشخصيات الغامضة على قمة تل، بينما صورته المواطنة البرازيلية داليت، التي قالت إنه “لم يكن من الممكن الوصول إلى القمة”. كان كلاهما يحركان ذراعيهما بسرعة لكنهما ظلا واقفين على قمة التل طوال الفيديو بأكمله.

وتتمتع البرازيل بتاريخ من المشاهدات المحتملة للكائنات الفضائية، ومن أهمها حادثة Varginha UFO في عام 1996. ومع ذلك، فهذه هي أول مشاهدة مشتبه بها لكائنات فضائية في إيلها دو ميل في تاريخ البرازيل.

وعرضت صحيفة “مترو” البريطانية، لقضطات متداولة للفيديو الذي أثار الجدل على نطاق واسع.

