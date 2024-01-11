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خبير الأجسام الطائرة يؤكد أنه لا يوجد دليل حقيقي

تداول لقطات لظهور كائن فضائي في البرازيل

الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٢٨ مساءً
تداول لقطات لظهور كائن فضائي في البرازيل
المواطن - فريق التحرير

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تمكن متنزهون كانوا يستمتعون بيوم عائلي في البرازيل من الحصول على مقطع فيديو لمخلوقين زعموا أنهما كائنان فضائيان. ورصدت شاهدة العيان سارة داليتي من برازيليا هذه الشخصيات الغريبة أثناء تواجدها مع عائلتها في إلها دو ميل. وانتشرت لقطات للشخصيات التي يبلغ طولها 10 أقدام عبر موقع X (تويتر سابقًا) وإنستغرام.

مشاهدات محتملة للكائنات الفضائية

وأفادت صحيفة “ديلي ميل”، بأنه وقفت الشخصيات الغامضة على قمة تل، بينما صورته المواطنة البرازيلية داليت، التي قالت إنه “لم يكن من الممكن الوصول إلى القمة”. كان كلاهما يحركان ذراعيهما بسرعة لكنهما ظلا واقفين على قمة التل طوال الفيديو بأكمله.

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وتتمتع البرازيل بتاريخ من المشاهدات المحتملة للكائنات الفضائية، ومن أهمها حادثة Varginha UFO في عام 1996. ومع ذلك، فهذه هي أول مشاهدة مشتبه بها لكائنات فضائية في إيلها دو ميل في تاريخ البرازيل.

وعرضت صحيفة “مترو” البريطانية، لقضطات متداولة للفيديو الذي أثار الجدل على نطاق واسع.

لا يوجد دليل موثوق

ولم يقتنع خبير الأجسام الطائرة المجهولة، بكلام داليت، التي تبدو متأكدة من أنها رصدت كائنات فضائية، وقال الخبير نيك بوب لصحيفة مترو في 9 يناير: “هذه القصة، ورد الفعل عليها، غريبة حقًا”.

وأضاف “لا يوجد دليل موثوق على حدوث أي شيء يتعلق بأجسام غريبة أو كائنات فضائية، أو أن هذا كان أي شيء آخر غير استجابة الشرطة لتقارير عن خلاف بين شباب”. كما أن وسائل التواصل الاجتماعي غير مقتنعة بأن الشخصيات الموجودة في الفيديو هي كائنات فضائية، ويعتقد مستخدمو X أنهم شيء آخر.

التشكيك في رؤية المخلوقات الفضائية

ويعتقد مستخدمو X أن هذه المخلوقات هي في الواقع أشياء قابلة للنفخ، من مغاسل السيارات أو المتنزهين بأعمدة المشي. وتساء بعض مرتادو مواقع التواصل “متى سيتمكن أي شخص من التقاط لقطات قريبة وعالية الدقة للكائنات الفضائية؟”.

واشتكى آخرون من اللقطات الضبابية عند مشاهدة مقاطع فيديو لاحتمال رؤية كائن فضائي.

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