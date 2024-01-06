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تدريبات تكتيكية في مران المنتخب السعودي الصباحي

السبت ٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٤:٢٢ مساءً
تدريبات تكتيكية في مران المنتخب السعودي الصباحي
المواطن - فريق التحرير

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واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة الإيطالي روبرتو مانشيني، اليوم السبت، برنامجه التدريبي في سيلين بقطر.

المنتخب السعودي يواصل تدريباته

وأجريت الحصة التدريبية الصباحية على ملعب منتجع سيلين، بدأت بتمارين الإحماء قبل أن يُطبق مانشيني تمارين تكتيكية، لتُختتم تدريبات الأخضر بتمارين تقوية في النادي الرياضي عبر محطات مختلفة.

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المنتخب السعودي
جانب من المران – المصدر @SaudiNT

وشهدت الحصة التدريبية الصباحية، مشاركة الثنائي طلال حاجي وريان حامد، بعدما انتظما في معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم، حيث قرر مانشيني ضمهما بالأمس، بجانب استدعاء محمد البريك.

ويستعد الأخضر، لمواجهة المنتخب الفلسطيني الأول لكرة القدم، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على استاد نادي الوكرة القطري، ضمن البرنامج الإعدادي للمشاركة في بطولة كأس آسيا 2023.

المنتخب السعودي
جانب من المران – المصدر @SaudiNT

الأخضر في كأس آسيا 2023

وستُقام كأس آسيا 2023 في قطر خلال الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير، ويتواجد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة السادسة التي تضم بجواره كلاًّ من، تايلاند، قيرغيزستان وعمان.

منتخب السعودية
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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