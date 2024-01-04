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عروض مسرحية مميزة في إطار تنافسي

تدشين النسخة الأولى من مهرجان أندية الهواة المسرحي

الخميس ٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٢٧ مساءً
تدشين النسخة الأولى من مهرجان أندية الهواة المسرحي
المواطن - فريق التحرير

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دشَّنت هيئة المسرح والفنون الأدائية، اليوم الخميس، فعاليات النسخة الأولى من مهرجان “أندية الهواة المسرحي” على مسرح جامعة الملك سعود في مدينة الرياض، الذي يمتد حتى الجمعة 12 يناير؛ لتمكين أندية الهواة المسرحية من تقديم عروضٍ مسرحية مميزة في إطار تنافسي، وخلق بيئةٍ داعمةٍ ومنتجة للمسرحيين السعوديين، وذلك بحضور نخبة من المسرحيين والفنانين السعوديين.

مهرجان أندية الهواة المسرحي

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية سلطان البازعي، في كلمة له خلال حفل الافتتاح، أنَّ مهرجان أندية الهواة المسرحي يشكِّل محطة مهمة في القطاع المسرحي السعودي، الذي يشهد طفرةً لا مثيل لها تتوافق مع تطلعات الإستراتيجية الوطنية للثقافة التي تعمل تحت مظلة رؤية السعودية 2030؛ لدمج ثقافة المسرح والفنون الأدائية في نمط الحياة اليومية لجميع المواطنين والمقيمين، والارتقاء بجودة الحياة لجميع فئات المجتمع.
ونوّه البازعي بالحافز الذي خلقه المهرجان للفرق المسرحية والأفراد الممارسين للتسجيل كأندية هواة، وحفَّزت المسرحيين من ممثلين ومخرجين وكتاب ومهن المساندة، للعمل معًا في الأعمال المسرحية، وتأهلت 8 أندية هواة مسرحية للمنافسة في مسابقة المهرجان، وهو ما يثري المشهد الثقافي والفني، ويمثِّل دفعةً قويةً لكل المسرحيين.

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8 أندية هواة مسرحية

ويتضمن مهرجان “أندية الهواة المسرحي” مسابقة تتنافس فيها 8 أندية هواة مسرحية، بحيث تقدم عروضها المسرحية على مدى 9 أيام للفوز بـ 12 جائزة في تخصصات المسرح المختلفة، بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات والبرامج المصاحبة متضمنةً ورشٍ تدريبية متخصصة، وبرنامجٍ ثقافيٍ يحتوي على جلسات حوارية، وندوات ثقافية، ومعرضٍ تعريفيٍ حول مشاريع ومبادرات الهيئة، فضلاً عن العروض المسرحية المشاركة.

 

وتهدف هيئة المسرح والفنون الأدائية من خلال تنظيم هذه الفعالية إلى تمكين أندية الهواة المسرحية من تقديم عروض مميزة في إطار تنافسي، وخلق بيئة داعمة ومنتجة للمسرحيين السعوديين؛ لزيادة عدد أعمال الإنتاج المحلي وإثراء المشهد الثقافي والفني في المملكة.

يذكر أن الهيئة كانت قد أطلقت منصة إلكترونية لتسجيل أندية الهواة المسرحية الراغبة في المشاركة في مسابقة المهرجان، واقتصرت المشاركة على الأندية المسجلة، والمصنفة ضمن البوابة الوطنية للهوايات “هاوي”، بموجب نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8)، وتأهلت 8 أعمال مسرحية من أصل 54 عملًا تقدمت للمنافسة في مسابقة المهرجان، وارتكزت الأندية في المنافسة على مجالات المسرح بكافة تخصصاته، والأساليب الإنتاجية والإبداعية الحديثة.

ويمكن للراغبين في حضور فعاليات المهرجان الحصول على التذاكر عبر منصة اكتشف الثقافة على الرابط: هنا.

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