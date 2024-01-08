Icon

تراجع أرباح إكسترا إلى 390.5 مليون ريال بنسبة 11.28% العام الماضي Icon حساب المواطن: عدم إضافة جميع التابعين يؤثر على الأهلية والاستحقاق Icon صناعة الورق توقع اتفاقية تسهيلات مع بنك ABC بـ 24.9 مليون يورو Icon انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 214.89 ريال Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين Icon 41 وظيفة عن بعد في عدد من التخصصات Icon بدء تداول أسهم إم بي سي في السوق السعودية Icon مشاجرة واعتداء على 3 نساء والقبض على شخصين بالطائف Icon مؤسسة مسك تعلن عن وظائف شاغرة Icon أمطار رعدية وضباب ورياح نشطة على 5 مناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
مقابل صافي ربح بقيمة 440.16 مليون ريال في عام 2022

تراجع أرباح إكسترا إلى 390.5 مليون ريال بنسبة 11.28% العام الماضي

الإثنين ٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٤٨ صباحاً
تراجع أرباح إكسترا إلى 390.5 مليون ريال بنسبة 11.28% العام الماضي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تراجع صافي ربح الشركة المتحدة للإلكترونيات “إكسترا” عن العام المالي 2023 بنسبة 11.28% إلى نحو 390.5 مليون ريال مقابل صافي ربح بقيمة 440.16 مليون ريال في عام 2022.

وأوضحت الشركة في بيان لـ”تداول السعودية”، اليوم الاثنين، إن إيرادات العام الماضي ارتفعت بنسبة 2.8% على أساس سنوي إلى 6.2 مليار ريال مقابل 6 مليارات ريال في عام 2022، نتيجة نمو مبيعات قطاع التجزئة بشكل طفيف ونمو إيرادات خدمات إكستر وخدمات التمويل الاستهلاكي.

قد يهمّك أيضاً
تشيلسي يُمطر شباك بريستون برباعية ويعبر للدور الرابع بكأس إنجلترا

تشيلسي يُمطر شباك بريستون برباعية ويعبر للدور الرابع بكأس إنجلترا

الاختبارات اللياقية مستمرة للاعبي المنتخب السعودي

الاختبارات اللياقية مستمرة للاعبي المنتخب السعودي

انخفاض صافي الربح

وعزت انخفاض صافي الربح فى العام الماضي إلى التأثير السلبي الناتج عن الإرتفاع في أسعار الإقراض الذى أدى إلى زيادة مصاريف التمويل لعام 2023 بنحو 46.3 مليون ريال عن العام الأسبق، وتسجيل خسائر غير متكررة بقيمة 32.3 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الحالي نتيجة وقف خطط الشركة التوسعية في مصر و زيادة مصاريف البيع و التسويق والمصاريف العمومية والإدارية مقابل نفس الفترة من عام 022 بالإضافة إلى تسجيل ايرادات غير متكررة خلال العام الماضي، مما أدى إلى انخفاض صافي الربح للعام 2023.

وذكرت أن صافي الربح للشركة المتحدة للخدمات المالية قد بلغ 212.3 مليون ريال مقابل 193.6 مليون ريال عن العام 2022 بزيادة قدرها 9.7%.

أرباح الربع الرابع

وخلال الربع الرابع من العام الماضي ارتفع صافي ربح الشركة بنسبة 3.9% إلى 126.17 مليون ريال مقابل 121.4 مليون ريال تقريبا في الربع المناظر من عام 2022.

وقالت الشركة إن سبب الزيادة في صافي الربح خلال الربع الرابع من 2023 يعود إلى ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 4% والذي بلغ 367.9 مليون ريال مقابل 353.8 مليون ريال في الربع الرابع من 2022 متأثراً بالتغير في المزيج البيعي لقطاع التجزئة ونمو إيرادات خدمات التمويل الإستهلاكي.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة ميدانية للحرم المكي الشريف
أخبار رئيسية

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة...

أخبار رئيسية
ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب الهلال الجديد المملكة أرينا
الرياضة

ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب...

الرياضة
المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام: أمطار وسيول وبرد وغبار
السعودية اليوم

المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام:...

السعودية اليوم
طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد تذاكر الطيران على دفعات شهرية
السعودية اليوم

طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد...

السعودية اليوم
الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح كأس العلا للصقور
السعودية اليوم

الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح...

السعودية اليوم
الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما
الرياضة

الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما

الرياضة
وظائف شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر مشروعات عقارية على الخارطة بدون ترخيص
السعودية اليوم

السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر...

السعودية اليوم