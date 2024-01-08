تراجع أرباح إكسترا إلى 390.5 مليون ريال بنسبة 11.28% العام الماضي حساب المواطن: عدم إضافة جميع التابعين يؤثر على الأهلية والاستحقاق صناعة الورق توقع اتفاقية تسهيلات مع بنك ABC بـ 24.9 مليون يورو انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 214.89 ريال أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين 41 وظيفة عن بعد في عدد من التخصصات بدء تداول أسهم إم بي سي في السوق السعودية مشاجرة واعتداء على 3 نساء والقبض على شخصين بالطائف مؤسسة مسك تعلن عن وظائف شاغرة أمطار رعدية وضباب ورياح نشطة على 5 مناطق
تراجع صافي ربح الشركة المتحدة للإلكترونيات “إكسترا” عن العام المالي 2023 بنسبة 11.28% إلى نحو 390.5 مليون ريال مقابل صافي ربح بقيمة 440.16 مليون ريال في عام 2022.
وأوضحت الشركة في بيان لـ”تداول السعودية”، اليوم الاثنين، إن إيرادات العام الماضي ارتفعت بنسبة 2.8% على أساس سنوي إلى 6.2 مليار ريال مقابل 6 مليارات ريال في عام 2022، نتيجة نمو مبيعات قطاع التجزئة بشكل طفيف ونمو إيرادات خدمات إكستر وخدمات التمويل الاستهلاكي.
وعزت انخفاض صافي الربح فى العام الماضي إلى التأثير السلبي الناتج عن الإرتفاع في أسعار الإقراض الذى أدى إلى زيادة مصاريف التمويل لعام 2023 بنحو 46.3 مليون ريال عن العام الأسبق، وتسجيل خسائر غير متكررة بقيمة 32.3 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الحالي نتيجة وقف خطط الشركة التوسعية في مصر و زيادة مصاريف البيع و التسويق والمصاريف العمومية والإدارية مقابل نفس الفترة من عام 022 بالإضافة إلى تسجيل ايرادات غير متكررة خلال العام الماضي، مما أدى إلى انخفاض صافي الربح للعام 2023.
وذكرت أن صافي الربح للشركة المتحدة للخدمات المالية قد بلغ 212.3 مليون ريال مقابل 193.6 مليون ريال عن العام 2022 بزيادة قدرها 9.7%.
وخلال الربع الرابع من العام الماضي ارتفع صافي ربح الشركة بنسبة 3.9% إلى 126.17 مليون ريال مقابل 121.4 مليون ريال تقريبا في الربع المناظر من عام 2022.
وقالت الشركة إن سبب الزيادة في صافي الربح خلال الربع الرابع من 2023 يعود إلى ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 4% والذي بلغ 367.9 مليون ريال مقابل 353.8 مليون ريال في الربع الرابع من 2022 متأثراً بالتغير في المزيج البيعي لقطاع التجزئة ونمو إيرادات خدمات التمويل الإستهلاكي.