تراجع أرباح إكسترا إلى 390.5 مليون ريال بنسبة 11.28% العام الماضي

تراجع صافي ربح الشركة المتحدة للإلكترونيات “إكسترا” عن العام المالي 2023 بنسبة 11.28% إلى نحو 390.5 مليون ريال مقابل صافي ربح بقيمة 440.16 مليون ريال في عام 2022.

وأوضحت الشركة في بيان لـ”تداول السعودية”، اليوم الاثنين، إن إيرادات العام الماضي ارتفعت بنسبة 2.8% على أساس سنوي إلى 6.2 مليار ريال مقابل 6 مليارات ريال في عام 2022، نتيجة نمو مبيعات قطاع التجزئة بشكل طفيف ونمو إيرادات خدمات إكستر وخدمات التمويل الاستهلاكي.

انخفاض صافي الربح

وعزت انخفاض صافي الربح فى العام الماضي إلى التأثير السلبي الناتج عن الإرتفاع في أسعار الإقراض الذى أدى إلى زيادة مصاريف التمويل لعام 2023 بنحو 46.3 مليون ريال عن العام الأسبق، وتسجيل خسائر غير متكررة بقيمة 32.3 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الحالي نتيجة وقف خطط الشركة التوسعية في مصر و زيادة مصاريف البيع و التسويق والمصاريف العمومية والإدارية مقابل نفس الفترة من عام 022 بالإضافة إلى تسجيل ايرادات غير متكررة خلال العام الماضي، مما أدى إلى انخفاض صافي الربح للعام 2023.

وذكرت أن صافي الربح للشركة المتحدة للخدمات المالية قد بلغ 212.3 مليون ريال مقابل 193.6 مليون ريال عن العام 2022 بزيادة قدرها 9.7%.

أرباح الربع الرابع

وخلال الربع الرابع من العام الماضي ارتفع صافي ربح الشركة بنسبة 3.9% إلى 126.17 مليون ريال مقابل 121.4 مليون ريال تقريبا في الربع المناظر من عام 2022.

وقالت الشركة إن سبب الزيادة في صافي الربح خلال الربع الرابع من 2023 يعود إلى ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 4% والذي بلغ 367.9 مليون ريال مقابل 353.8 مليون ريال في الربع الرابع من 2022 متأثراً بالتغير في المزيج البيعي لقطاع التجزئة ونمو إيرادات خدمات التمويل الإستهلاكي.