تراجع أسعار الذهب في السعودية وعيار 21 بـ 215.21 ريال

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واصلت أسعار الذهب تراجعها في السعودية، خلال تعاملات اليوم السبت الموافق 6 يناير 2024، وذلك لليوم الثالث على التوالي.
وتشهد أسعار الذهب العالمية حالة من الاستقرار في الأيام الأخيرة، حيث يبقى سعر الأوقية عند 2,045.61 دولار.
بلغ سعر أونصة الذهب في السعودية اليوم السبت الموافق 6 يناير 2024 نحو 7649 ريالاً سعودياً، ما يعادل 2,045.61 دولارا، علماً بأن الأونصة هي (31.1 جرام من عيار 24).
سجل سعر جرام الذهب عالميا اليوم السبت سجلت الأوقية عيار 24 اليوم 6 يناير 2024 سعر: 2,045.61 دولار.