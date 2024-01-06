تراجع أسعار الذهب في السعودية وعيار 21 بـ 215.21 ريال

واصلت أسعار الذهب تراجعها في السعودية، خلال تعاملات اليوم السبت الموافق 6 يناير 2024، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وتشهد أسعار الذهب العالمية حالة من الاستقرار في الأيام الأخيرة، حيث يبقى سعر الأوقية عند 2,045.61 دولار.

سعر الذهب عيار 24 في السعودية

بلغ سعر الذهب عيار 24 في السعودية اليوم 6 يناير 2024 نحو 245.95 ريال، ما يعادل 65.61 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 21 في السعودية

سجل سعر الذهب عيار 21 في السعودية اليوم السبت 215.21 ريال، ما يعادل 57.41 دولار.

سعر الذهب عيار 18 في السعودية

سجل سعر الذهب عيار 18 في السعودية اليوم السبت سعر 184.47 ريال، ما يعادل 49.21 دولار.

سعر أونصة الذهب في السعودية

بلغ سعر أونصة الذهب في السعودية اليوم السبت الموافق 6 يناير 2024 نحو 7649 ريالاً سعودياً، ما يعادل 2,045.61 دولارا، علماً بأن الأونصة هي (31.1 جرام من عيار 24).

سعر الذهب عالميًا اليوم السبت

سجل سعر جرام الذهب عالميا اليوم السبت سجلت الأوقية عيار 24 اليوم 6 يناير 2024 سعر: 2,045.61 دولار.