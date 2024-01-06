Icon

هل يغيب أيمن يحيى عن كأس آسيا 2023؟ Icon ضبط 17376 مخالفًا بينهم 17 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف Icon السعودية وكوريا الجنوبية الأكثر تأهلًا لنهائي كأس آسيا Icon ناديان سعوديان يسعيان لشراء عقد مختار علي Icon إلزام مُنشآت القطاع الخاص بتدريب الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل Icon نبأ سعيد لجماهير الهلال.. اقتراب عودة متعب المفرج Icon هل يتعاقد الاتحاد مع الشناوي لتعويض رحيل غروهي؟ Icon إنذار أحمر من الأرصاد لأهالي 4 مناطق: تجنبوا تجمعات المياه Icon تراجع أسعار الذهب في السعودية وعيار 21 بـ 215.21 ريال Icon 3 عروض لرحيل جوتا عن الاتحاد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
لليوم الثالث على التوالي وعيار 24 سجل 245.95 ريال

تراجع أسعار الذهب في السعودية وعيار 21 بـ 215.21 ريال

السبت ٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٥٩ صباحاً
تراجع أسعار الذهب في السعودية وعيار 21 بـ 215.21 ريال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

واصلت أسعار الذهب تراجعها في السعودية، خلال تعاملات اليوم السبت الموافق 6 يناير 2024، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وتشهد أسعار الذهب العالمية حالة من الاستقرار في الأيام الأخيرة، حيث يبقى سعر الأوقية عند 2,045.61 دولار.

قد يهمّك أيضاً
منافسة قوية من ناديين بـ دوري روشن لضم نجم النصر

منافسة قوية من ناديين بـ دوري روشن لضم نجم النصر

فراس البريكان يهز شباك منتخب لبنان

فراس البريكان يهز شباك منتخب لبنان

سعر الذهب عيار 24 في السعودية

  • بلغ سعر الذهب عيار 24 في السعودية اليوم 6 يناير 2024 نحو 245.95 ريال، ما يعادل 65.61 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 21 في السعودية

  • سجل سعر الذهب عيار 21 في السعودية اليوم السبت 215.21 ريال، ما يعادل 57.41 دولار.
أسعار الذهب سعر الذهب اليوم في السعودية
أسعار الذهب سعر الذهب اليوم في السعودية

سعر الذهب عيار 18 في السعودية

  • سجل سعر الذهب عيار 18 في السعودية اليوم السبت سعر 184.47 ريال، ما يعادل 49.21 دولار.

سعر أونصة الذهب في السعودية

بلغ سعر أونصة الذهب في السعودية اليوم السبت الموافق 6 يناير 2024 نحو 7649 ريالاً سعودياً، ما يعادل 2,045.61 دولارا، علماً بأن الأونصة هي (31.1 جرام من عيار 24).

سعر الذهب عالميًا اليوم السبت

سجل سعر جرام الذهب عالميا اليوم السبت سجلت الأوقية عيار 24 اليوم 6 يناير 2024 سعر: 2,045.61 دولار.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة ميدانية للحرم المكي الشريف
أخبار رئيسية

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة...

أخبار رئيسية
ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب الهلال الجديد المملكة أرينا
الرياضة

ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب...

الرياضة
المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام: أمطار وسيول وبرد وغبار
السعودية اليوم

المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام:...

السعودية اليوم
طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد تذاكر الطيران على دفعات شهرية
السعودية اليوم

طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد...

السعودية اليوم
الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح كأس العلا للصقور
السعودية اليوم

الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح...

السعودية اليوم
الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما
الرياضة

الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما

الرياضة
وظائف شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر مشروعات عقارية على الخارطة بدون ترخيص
السعودية اليوم

السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر...

السعودية اليوم