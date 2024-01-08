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بعد ارتفاعه بنسبة 2.2% الأسبوع الماضي

تراجع أسعار النفط لـ 78 دولارًا للبرميل

الإثنين ٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٠٨ مساءً
تراجع أسعار النفط لـ 78 دولارًا للبرميل
المواطن - فريق التحرير

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تراجعت أسعار النفط بعد أن خفضت المملكة العربية السعودية أسعار البيع الرسمية لكافة أسواقها، فيما يأتي ذلك رغم المخاوف بشأن توترات البحر الأحمر واضطراب الإمدادات في ليبيا.

تراجع أسعار النفط

انخفض خام برنت القياسي العالمي إلى 78 دولارًا للبرميل بعد ارتفاعه بنسبة 2.2% الأسبوع الماضي، مع اقتراب خام غرب تكساس الوسيط من 73 دولارًا. خفضت شركة أرامكو السعودية سعر خامها العربي الخفيف الرئيسي الموجه إلى آسيا بأكثر من المتوقع بمقدار دولارين للبرميل وسط ضعف مستمر في سوق النفط الخام العالمية.

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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس

تراجع النفط خلال العام الماضي في أول انخفاض سنوي منذ 2020، مع خسائر مدفوعة بارتفاع الإمدادات من خارج مجموعة “أوبك+” والمخاوف من تباطؤ نمو الطلب هذا العام، بما في ذلك الصين المستورد الرئيسي. ومع بداية عام 2024، تتوقع وول ستريت المزيد من التحديات المقبلة بالنسبة للنفط الخام، حيث خفضت البنوك الكبرى بالفعل توقعاتها لهذا العام.

التوازن بين العرض والطلب

قال وارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع لدى “أي إن جي غروب إن في” (ING Groep NV): “لا تزال انقطاعات الإمدادات والتوترات في الشرق الأوسط تقدم بعض الدعم، ومع ذلك، وفي غياب التصعيد في الشرق الأوسط، نعتقد أن الاتجاه الصعودي محدود، بالنظر إلى التوازن المريح بين العرض والطلب إلى حد ما خلال النصف الأول من 2024”.

وفي الشرق الأوسط، ستواصل شركة الحاويات العملاقة “إيه بي مولر-ميرسك” (AP Moller-Maersk) تحويل السفن بعيدًا عن البحر الأحمر بعد سلسلة من الهجمات على السفن من قبل المتمردين الحوثيين. وفي الوقت نفسه، حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، من أن الحرب بين إسرائيل وحماس يمكن أن تتحول إلى صراع إقليمي شامل.

النفط في ليبيا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة النفطي بعد إغلاقه من قبل المتظاهرين. وقالت المؤسسة الوطنية للنفط: إن إغلاق أكبر حقل في البلاد أدى إلى توقف الإمدادات إلى محطة الزاوية.

أدت التوترات في الشرق الأوسط إلى حدوث تحول في فارق السعر بين أقرب عقدين لخام برنت، الذي تتم مراقبته على نطاق واسع في الأيام الأخيرة. وكان الفارق 24 سنتًا للبرميل في حالة باكورديشن، وهو نمط صعودي، مقارنة بـ 16 سنتًا في حالة كونتانغو، وهو نمط هبوطي، قبل شهر.

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