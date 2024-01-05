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بالتزامن مع إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني

تراجع درجات الحرارة تدريجيًا .. اكشتوا واحتاطوا

الجمعة ٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٠٨ مساءً
تراجع درجات الحرارة تدريجيًا .. اكشتوا واحتاطوا
المواطن - فريق التحرير

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توقع الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني تراجع درجات الحرارة تدريجيًا بالتزامن مع بداية إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني لطلاب المدراس.

تراجع درجات الحرارة

وقال الحصيني : طقس السعودية خلال إجازة الطلاب (منتصف العام الدراسي) 1445هـ ” إجازة الربيع ” حسب النماذج العددية للطقس متوقع – إن شاء الله – انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة ويتراوح هذا الانخفاض ما بين خمس إلى سبع درجات مئوية عن الايام الماضية ويوافق ذلك إجازة منتصف الفصل للطلاب والطالبات وعمومًا متوقع جواء جيدة معتدلة نهارًا، باردة ليلًا واجواء صافية عدا أول الإجازة فيه فرصة أمطار على أجزاء متفرقة من الغربية والجنوبية الغربية تمتد – إن شاء الله – إلى أجزاء متفرقةً من وسط المملكة.

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كشتات الربيع

وتابع : اكشتوا الربيع رائع لله الحمد خاصة الغربية والشمالية وشمالي الوسطى والشرقية والدهناء والصمان فوق الوصف خاصة شمالها واحتاطوا بملابس شتوية متوسطة في المناطق الوسطى والشمالية والشرقية والمرتفعات الغربية والجنوبية لكن خارج المدن ملابس شتوية ثقيلة في الشمالية والوسطى وشرق الغربية وغرب وشمال الشرقية وضرورة وجود خيمة أو بيت شعر وغرف في حالة البقاء ليلًا .

وختم بقوله : الغربية شتوية خفيفة خارج المدن ليلًا وتحتاجون ظلالًا نهارًا.

توقعات الأرصاد

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة وتمتد الى المدينة المنورة، كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية.

درجات الحرارة

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