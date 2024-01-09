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في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية بنوفمبر المقبل

ترامب: إذا فزت بالرئاسة سأحاكم بايدن

الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٤٥ مساءً
ترامب: إذا فزت بالرئاسة سأحاكم بايدن
المواطن - فريق التحرير

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حذر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من أنه قد يحاكم الرئيس الحالي، جو بايدن، إذا عاد إلى البيت الأبيض، حيث أعرب قضاة محكمة الاستئناف في واشنطن عن شكوكهم في مزاعم ترامب بأنه محصن من التهم الجنائية لمحاولته إلغاء انتخابات 2020.

ترامب سيحاكم بايدن

أوضح ترامب في مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، أنه إذا سُمح للقضية بالمضي قدمًا، قد يحاكم المرشح الديمقراطي بايدن إذا فاز في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.

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وتابع: “إذا لم أحصل على الحصانة، فلن يحصل جو بايدن المحتال على الحصانة”. وأضاف: “سيكون جوًّا جاهزًا لتلقي الاتهام”، بحسب “رويترز”.

قضية جنائية تلاحق ترامب

ويحاول محامو الجمهوريين، الثلاثاء، إقناع القضاة الثلاثة بوجوب رفض قضية جنائية اتحادية تتهم ترامب بتخريب الانتخابات قبل عرضها على المحكمة في مارس/ آذار.

ومع بدء مسابقة الترشيح الرئاسي للحزب الجمهوري في كل ولاية على حدة الأسبوع المقبل، يستغل ترامب جلسة الاستماع كفرصة للادعاء بأنه ضحية الاضطهاد السياسي.

ترامب يتقدم

ولطالما رأت وزارة العدل الأمريكية أنه لا يمكن محاكمة الرؤساء الحاليين بسبب أفعالهم أثناء توليهم مناصبهم، ويقول ترامب: إن ذلك يجب أن ينطبق على الرؤساء السابقين أيضًا.

يذكر أن ترامب، الذي خسر أمام بايدن في انتخابات 2020، يحقق تقدمًا كبيرًا على منافسيه في ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة منذ الإعلان عن أول تهمة جنائية ضده في مارس/ آذار الماضي.

ومن المتوقع أن يفوز بسهولة في اقتراع يوم الاثنين في ولاية أيوا.

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