ترامب يسخر من بايدن بفيديو دار المسنين

نشر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مقطع فيديو يسخر فيه من عمر الرئيس جو بايدن، حيث يشبه البيت الأبيض بدار المسنين والرؤساء كأنهم نزلاء.

ونشر ترامب المقطع، الذي تبلغ مدته 30 ثانية، والذي نشرته حملة الرئيس السابق عبر “إنستغرام” وعلى منصة “تروث سوشيال”، أمس الجمعة، يأتي في صورة إعلان عن دار للمسنين مقرها في البيت الأبيض، حيث يصور الرئيس بايدن (81 عامًا)، المقيم الرئيسي فيه.

ويظهر خلال الفيديو الساخر القصير، صوت نسائي، بينما تعزف الموسيقى المبهجة في الخلفية ليقول: “في White House Senior Living، يشعر سكاننا كأنهم في منزلهم”.

President Trump posted this video on his Instagram.

