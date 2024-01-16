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في أكبر انتصار للتجمع الحزبي الجمهوري منذ 1988

ترامب يفوز بترشيح ولاية أيوا عن الحزب الجمهوري

الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٢٧ صباحاً
ترامب يفوز بترشيح ولاية أيوا عن الحزب الجمهوري
المواطن - فريق التحرير

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فاز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بترشيح ولاية أيوا عن الحزب الجمهوري بعدما فاز على كل من ولاية فلوريدا رون ديسانتيس الذي حل في المركز الثاني والسفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي التي جاءت في المركز الثالث بحسب ما أكدته وسائل إعلام أمريكية.

ترامب يدعو للاتحاد

وبعد فوزه بأول انتخابات تمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية أيوا، في نتيجة رسّخت موقعه في صدارة السباق الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقرّرة في نوفمبر المقبل دعا الرئيس السابق أنصاره إلى الاتحاد والتركيز على الهدف الأكبر.

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وفي خطاب ألقاه أمام حشد من أنصاره في دي موين، عاصمة الولاية قال ترامب: “أعتقد أنّ الوقت حان للجميع لأن تتّحد بلادنا سواء أكانوا جمهوريين أو ديمقراطيين أو ليبراليين أو محافظين”.

تفوق تاريخي

وبعد نصف ساعة من فتح باب التصويت توقع محللون أن يتقدم ترامب بشكل لافت وهو ما صدقته الأرقام حيث أنه وبعد فرز ما يقرب من 90% من الأصوات، حصل ترامب على 50.9%، بينما حصل ديسانتيس على 21.4% وهايلي على 19.0%.

وكتب الرئيس السابق على منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”: “شكرا أيوا، أحبكم جميعًا!!!”.

يذكر أن أكبر هامش انتصار للتجمع الحزبي الجمهوري في ولاية آيوا بلغ 12.8 نقطة مئوية وكانت من نصيب بوب دول في عام 1988.

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