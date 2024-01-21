ترامب يكتسح استطلاعات الرأي أمام منافسيه في الانتخابات التمهيدية

يستعد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لتحقيق فوز ثانٍ خلال الأسبوع الجاري، بالفوز بالسباق على الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري في ولاية نيوهامبشاير.

ترامب يحظى بدعم كبير بين الجمهوريين

وكشف استطلاع جديد للرأي أجرته شبكة CNN، إمكانية فوز ترامب؛ حيث يحظى بدعم بنسبة 50% بين الناخبين الجمهوريين المحتملين في الانتخابات التمهيدية في ولاية جرانيت، في حين أن أقرب منافسيه، حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة نيكي هيلي، تبلغ نسبة تأييدها 39%. واكتسب كلٌّ منهما مؤيدين منذ آخر استطلاع أجرته شبكة سي إن إن في أوائل يناير، عندما حصل ترامب على 39% مقابل 32% لهايلي.

ويتمتع كلٌّ من ترامب وهيلي الآن بأعلى مستوى من الدعم في استطلاعات الرأي منذ عام 2021. لكن المكاسب الحادة التي حققتها هيلي منذ أواخر الصيف الماضي لم تكن كافية للحاق بترامب، حيث اتسعت الفجوة بينهما مرة أخرى.

فرص منافسي ترامب

حصل حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، الذي قاد السباق في استطلاعات الرأي في أوائل عام 2023 لكنه تراجع مؤخرًا، وحصل على 6% فقط في الاستطلاع، أي أقل من الحد الأدنى من الدعم البالغ 10% الذي سيحتاجه للفوز.

بالنسبة لمنافسي ترامب، بدت ولاية نيوهامبشاير المكان الذي يوفر أفضل فرصة لإبعاده عن المسار الصحيح في محاولته للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة للمرة الثالثة على التوالي، وكانت هذه الولاية الوحيدة التي وجدت فيها استطلاعات الرأي باستمرار أن ترامب لا يتمتع بدعم الأغلبية فيها، بينما وجد الاستطلاع الأخير أن شعبية ترامب داخل قاعدة الحزب الجمهوري والتزام أنصاره يفوق جاذبية منافسيه.

ترامب يحظى بشعبية كبيرة

ويحظى ترامب بدعم 67% من الجمهوريين المسجلين، و71% من المحافظين، و55% من أولئك الذين ليس لديهم شهادة جامعية. ومن بين مؤيدي ترامب، يقول 88%: إنهم قرروا بالتأكيد دعمه مقارنة بـ 74% من مؤيدي هالي، وهذا يعني أن 45% من الناخبين هم مؤيدون سيصوتون بالتأكيد لترامب، مقارنة بـ 30% فقط من مؤيدي هالي.

بشكل عام، يتوقع الناخبون الجمهوريون المحتملون في الانتخابات التمهيدية في نيوهامبشاير فوز ترامب، يوم الثلاثاء المقبل، وأشارت استطلاعات الرأي إلى أن 70% يقولون: إنهم يعتقدون أنه سينتصر، على الرغم من أن 36% فقط من مؤيدي هالي يشعرون بهذه الطريقة، ويقول عدد أكبر: إنهم سيكونون راضين إذا فاز.

ترامب يحطم الأرقام القياسية

وسجل ترمب، الذي وصلت نسبة تأييده إلى أكثر من 50 في المائة، فوزه الحاسم على منافسيه بعدما تقدم بأكثر من 30 نقطة على أقرب منافسيه، وهو حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس الذي حصل على نحو 20 في المائة، بينما حلت المندوبة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي خلفه بنحو 19 في المائة. واضطر الملياردير الشاب فيفيك راماسوامي إلى تعليق حملته بعدما حصل على أقل من 10 في المائة. وكذلك أعلن آسا هاتشينسون انسحابه.

وبذلك حطم ترامب الرقم القياسي للمجالس والتجمعات الجمهورية، في أيوا بهامش انتصار يتجاوز فوز بوب دول بنحو 13 نقطة مئوية عام 1988.