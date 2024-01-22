ترتيب الدوري الإسباني بعد خماسية جيرونا في إشبيلية

صعد الفريق الكروي الأول بنادي جيرونا إلى صدارة ترتيب الدوري الإسباني، وذلك بعد فوزه الكبير أمس على نادي إشبيلية بخماسية مقابل هدف، وذلك ضمن لقاءات الجولة الـ21 من عمر المسابقة.

نتائج الجولة الـ21

وكانت مباريات الجولة الـ21 من الدوري الإسباني، انطلقت بداية من الجمعة الماضية، بفوز ديبورتيفو ألافيس على قاديش بهدف دون رد.

وفي أول أمس، فاز لاس بالماس على رايو فاليكانو بهدفين دون رد، وتعادل فياريال مع ريال مايوركا بهدف لكل فريق، بينما فاز فالنسيا على أتلتيك بيلباو بهدف دون رد، وفاز ريال سوسيداد على سيلتا فيجو بهدف دون رد.

وفي مباريات أمس، فاز أوساسونا على خيتافي بنتيجة 3-2، وفاز ريال مدريد على ألميريا بثلاثية مقابل هدفين، بينما فاز برشلونة على ريال بيتيس بنتيجة 4-2، وفاز جيرونا على إشبيلية بخماسية لهدف.

جيرونا في الصدارة

ويتواجد جيرونا في الصدارة برصيد 52 نقطة، وبفارق نقطة عن نادي ريال مدريد الوصيف، أما برشلونة فيتواجد في المركز الثالث برصيد 44 نقطة، أتلتيك بيلباو رابعًا برصيد 41 نقطة، أتلتيكو مدريد خامسًا برصيد 38 نقطة، ريال سوسيداد سادسًا برصيد 35 نقطة، فالنسيا في المركز السابع برصيد 32 نقطة، لاس بالماس في المركز الثامن وريال بيتيس في المركز التاسع ولكل منهما 31 نقطة، خيتافي عاشرًا برصيد 26 نقطة، أوساسونا في المركز الـ11 برصيد 25 نقطة، ديبورتيفو ألافيس في المركز الـ12، رايو فاليكانو في المركز الـ13 برصيد 23 نقطة، فياريال في المركز الـ14، ريال مايوركا في المركز الـ15، سيلتا فيجو في المركز الـ16، إشبيلية في المركز الـ17 برصيد 16 نقطة، قاديش في المركز الـ18 برصيد 15 نقطة، غرناطة في المركز الـ19 برصيد 11 نقطة، ألميريا في المركز الـ20 والأخير برصيد 6 نقاط.