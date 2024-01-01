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في الجولة الـ20

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد سقوط آرسنال ضد فولهام

الإثنين ١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٥٦ صباحاً
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد سقوط آرسنال ضد فولهام
المواطن - محمد سمعه

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فقد الفريق الكروي الأول بنادي آرسنال الفرصة في الصعود لـ صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد خسارته أمس من فريق فولهام بنتيجة 2- 1 في الجولة العشرين.

وكانت مباريات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي انطلقت بداية من أول أمس السبت، بفوز تشيلسي على لوتون تاون بنتيجة 3- 2، وفاز أستون فيلا على بيرنلي بنتيجة 3- 2، وفاز مانشستر سيتي على شيفيلد يونايتد بنتيجة 2- 0، وفاز كريستال بالاس على برينتفورد بنتيجة 3- 1، وفاز وولفرهامبتون على إيفرتون بثلاثية دون رد، بينما فاز نوتنغهام فورست على مانشستر يونايتد بنتيجة 2- 1.

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وفي مباراتي أمس الأحد، فاز فولهام على آرسنال بنتيجة 2- 1، وفاز توتنهام على بورنموث بنتيجة 3- 1.

آرسنال

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتواجد ليفربول في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، أستون فيلا ثانيًا برصيد 42 نقطة، مانشستر سيتي ثالثًا برصيد 40 نقطة، آرسنال رابعًا برصيد 40 نقطة، توتنهام خامسًا برصيد 39 نقطة، وست هام يونايتد سادسًا برصيد 33 نقطة، مانشستر يونايتد سابعًا برصيد 31 نقطة، برايتون ثامنًا برصيد 30 نقطة، نيوكاسل يونايتد تاسعًا برصيد 29 نقطة، تشيلسي عاشرًا برصيد 28 نقطة، وولفرهامبتون في المركز الـ11 برصيد 28 نقطة، بورنموث في المركز الـ12 برصيد 25 نقطة، فولهام في المركز الـ13 برصيد 24 نقطة، كريستال بالاس في المركز الـ14 برصيد 21 نقطة، نوتنغهام فورست في المركز الـ15 برصيد 20 نقطة، برينتفورد في المركز الـ16 برصيد 19 نقطة، إيفرتون في المركز الـ17 برصيد 16 نقطة، لوتون تاون في المركز الـ18 برصيد 15 نقطة، بيرنلي في المركز الـ19 برصيد 11 نقطة، شيفيلد يونايتد في المركز الـ20 والأخير برصيد 9 نقاط.

 

آرسنال

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