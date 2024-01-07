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في الجولة الـ19

ترتيب الدوري الإيطالي بعد مباراة إمبولي ضد ميلان

الأحد ٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٥٩ مساءً
ترتيب الدوري الإيطالي بعد مباراة إمبولي ضد ميلان
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مباراة إمبولي ضد ميلان ظهر اليوم، بفوز فريق ميلان بثلاثية دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ19 من بطولة الدوري الإيطالي.

إمبولي ضد ميلان

وكانت مباريات الجولة الـ19 من الدوري الإيطالي بدأت من أول أمس الجمعة، بتعادل بين بولونيا وجنوى بنتيجة 1- 1.

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وفي مباريات أمس السبت، فاز إنتر ميلان على هيلاس فيرونا بنتيجة 2- 1، وفاز مونزا على فروسينوني بثلاثية مقابل هدفين، وتعادل ليتشي مع كالياري بهدف لكل فريق، وفاز ساسولو على فيورنتينا بهدف دون رد.

وفي مباريات اليوم، خسر إمبولي ضد ميلان بثلاثية دون رد، وفاز تورينو على نابولي بثلاثية دون رد، وفاز لاتسيو على أودينيزي بنتيجة 2- 1، وتُقام حاليًّا مباراة ساليرنيتانا ضد يوفنتوس، وفي تمام الساعة الـ11 إلا ربعًا مساءً تُقام مباراة روما ضد أتالانتا.

إمبولي ضد ميلان

ترتيب الدوري الإيطالي

ويتواجد إنتر ميلان في الصدارة برصيد 48 نقطة، يوفنتوس ثانيًا برصيد 43 نقطة، ميلان ثالثًا برصيد 39 نقطة، فيورنتينا رابعًا برصيد 33 نقطة، بولونيا خامسًا برصيد 32 نقطة، لاتسيو سادسًا برصيد 30 نقطة.

وفي المركز السابع يتواجد نادي أتالانتا برصيد 29 نقطة، روما ثامنًا ونابولي تاسعًا ولكل منهما 28 نقطة.

وفي المركز العاشر يتواجد تورينو برصيد 27 نقطة، وفي المركز الـ11 يتواجد فريق مونزا برصيد 25 نقطة، في المركز الـ12 يتواجد جنوى وفي المركز الـ13 يتواجد ليتشي برصيد 21 نقطة.

ويتواجد ساسولو في المركز الـ14 وفروسينوني في المركز الـ15 ولكل منهما 19 نقطة.

إمبولي ضد ميلان

أودينيزي في المركز الـ16 برصيد 17 نقطة، كالياري في المركز الـ17 برصيد 15 نقطة، هيلاس فيرونا في المركز الـ18 برصيد 14 نقطة، إمبولي في المركز الـ19 “قبل الأخير” برصيد 13 نقطة.

ويتواجد في المركز الـ20 والأخير فريق ساليرنيتانا برصيد 12 نقطة.

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