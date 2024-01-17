ترتيب المجموعة الأولى بعد تعادل لبنان ضد الصين وتأهل قطر شروط عقد الايجار في الضمان الاجتماعي هبوط أسعار النفط مع تراجع تأثير أزمات الشرق الأوسط ثاني صفقة يريدها الهلال بعد ضم رينان لودي موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد الريال والقنوات الناقلة ضوابط الزي الرسمي للكادر الطبي تشمل المتدربين حرة الحرة وجهة سياحية وطبيعية وسط الصخور والفوهات البركانية أوبك تتوقع زيادة الطلب على نفطها بإجمالي 800 ألف برميل يوميًّا أول المتأهلين .. منتخب قطر يعبر إلى دور الـ16 في كأس أمم آسيا تحصيل الرسوم على الأراضي البيضاء ينتهي في حالتين
انتهت مباريات الجولة الثانية في المجموعة الأولى لبطولة كأس أمم آسيا اليوم، بتعادل لبنان ضد الصين بدون أهداف، وفوز قطر على طاجيكستان بهدف دون رد.
وبعد مواجهتي اليوم في الجولة الثانية من دور المجموعات، يتواجد منتخب قطر في الصدارة برصيد 6 نقاط ليضمن تأهله كأول منتخب في البطولة الآسيوية إلى منافسات دور الـ16.
في المركز الثاني يتواجد المنتخب الصيني برصيد نقطتين، وفي المركز الثالث يتواجد منتخب طاجيكستان برصيد نقطة، رابعًا يتواجد منتخب لبنان برصيد نقطة.
وفي الغد تُقام مباريات “سوريا ضد أستراليا” في الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت السعودية، الهند ضد أوزبكستان في الخامسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، فلسطين ضد الإمارات في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.