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ترتيب المجموعة الأولى بعد تعادل لبنان ضد الصين وتأهل قطر

الأربعاء ١٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٤٨ مساءً
ترتيب المجموعة الأولى بعد تعادل لبنان ضد الصين وتأهل قطر
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مباريات الجولة الثانية في المجموعة الأولى لبطولة كأس أمم آسيا اليوم، بتعادل لبنان ضد الصين بدون أهداف، وفوز قطر على طاجيكستان بهدف دون رد.

لبنان ضد الصين

وبعد مواجهتي اليوم في الجولة الثانية من دور المجموعات، يتواجد منتخب قطر في الصدارة برصيد 6 نقاط ليضمن تأهله كأول منتخب في البطولة الآسيوية إلى منافسات دور الـ16.

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لبنان ضد الصين

في المركز الثاني يتواجد المنتخب الصيني برصيد نقطتين، وفي المركز الثالث يتواجد منتخب طاجيكستان برصيد نقطة، رابعًا يتواجد منتخب لبنان برصيد نقطة.

وفي الغد تُقام مباريات “سوريا ضد أستراليا” في الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت السعودية، الهند ضد أوزبكستان في الخامسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، فلسطين ضد الإمارات في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

منتخب قطر - أكرم عفيف

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