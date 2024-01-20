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في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023

ترتيب المجموعة الرابعة بعد تعادل الجزائر ضد بوركينا فاسو

السبت ٢٠ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٢٢ مساءً
ترتيب المجموعة الرابعة بعد تعادل الجزائر ضد بوركينا فاسو
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مباراة الجزائر ضد بوركينا فاسو اليوم بتعادل المنتخبين بنتيجة 2-2 وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

ويتصدر منتخب بوركينا فاسو المجموعة الرابعة حاليًا برصيد 4 نقاط، أما منتخب الجزائر فيتواجد في المركز الثاني برصيد نقطتين، أما المنتخب الأنجولي فيتواجد في المركز الثالث برصيد نقطة، المنتخب الموريتاني يتواجد حاليًا في المركز الرابع برصيد صفر من النقاط.

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وتُقام حاليًا مباراة منتخب أنجولا ضد موريتانيا وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة الأمم الإفريقية.

الجزائر ضد بوركينا فاسو

وفي مباراة الجزائر وبوركينا فاسو، اللاعب محمد كوناتي كان افتتح التسجيل لمنتخب بوركينا فاسو في الدقيقة الـ45، وفي الشوط الثاني تعادل الفريق الجزائري عبر نجمه بغداد بونجاح في الدقيقة الـ51.

ثم في الدقيقة الـ71، تمكن منتخب بوركينا فاسو من إحراز الهدف الثاني عبر اللاعب بيرتراند تراوري من ركلة جزاء.

منتخب الجزائر ضد بوركينا فاسو - 1

وواصل الفريق الجزائري ضغطه ليسجل الهدف الثاني عبر اللاعب بغداد بونجاح في الدقيقة الـ92 من ضربة رأسية.

وفي يوم 23 يناير سيلعب المنتخب الأنجولي ضد منتخب بوركينا فاسو في الجولة الثالثة من دور المجموعات، بينما يواجه منتخب الجزائر نظيره الموريتاني في لقاء عربي خالص يوم 23 يناير في الجولة الثالثة.

منتخب الجزائر ضد بوركينا فاسو - 1

 

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