ترتيب مجموعات كأس آسيا 2023 بعد مباريات اليوم

انتهت، منذ قليل، مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا، وشهدت تعادل فلسطين ضد الإمارات.

نتائج مباريات اليوم

ولعبت سوريا ضد أستراليا ضمن مواجهات المجموعة الثانية في كأس آسيا 2023، وانتهت المباراة التي أُقيمت على إستاد جاسم بن حمد في الدوحة، بفوز الكنغر بهدف دون رد سجله إيرفاين جاكسون عند الدقيقة 59.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة الثانية في كأس آسيا 2023، نجح منتخب أوزبكستان الأول لكرة القدم في تحقيق الفوز على نظيره الهندي بثلاثية دون رد على إستاد أحمد بن علي في الرياض.

وخيم التعادل الإيجابي على مباراة منتخب فلسطين الأول لكرة القدم ضد الإمارات التي أُقيمت على إستاد الجنوب في الوكرة، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، حيث تقدم الأبيض بهدف سلطان عادل، وسجل بدر ناصر هدفًا في مرماه.

ترتيب مجموعات كأس آسيا 2023

وجاءت ترتيب المجموعة الثانية في كأس آسيا 2023، كالتالي؛ منتخب أستراليا الأول لكرة القدم في الصدارة برصيد 6 نقاط، وبفارق نقطتين عن أوزبكستان، ثم سوريا برصيد نقطة، والهند بدون نقاط.

على الجانب الآخر، جاء ترتيب المجموعة الثالثة، كالتالي؛ منتخب الإمارات الأول لكرة القدم في الصدارة برصيد 4 نقاط، وفلسطين في المركز الثالث بنقطة واحدة، وتملك إيران 3 نقاط، إلا أنه ستواجه هونغ كونغ غدًا.