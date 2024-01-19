ترتيب مجموعة مصر بعد فوز الرأس الأخضر ضد موزمبيق

أصبح ترتيب مجموعة مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا واضحًا بعد مرور جولتين من دور المجموعات في البطولة، بجانب فوز الرأس الأخضر ضد موزمبيق اليوم بثلاثية دون رد.

الرأس الأخضر ضد موزمبيق

ويتواجد منتخب الرأس الأخضر في المركز الأول في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، أما منتخب مصر فيتواجد في المركز الثاني برصيد نقطتين، منتخب غانا ثالثًا برصيد نقطة، منتخب موزمبيق رابعًا برصيد نقطة.

وفي مباراة اليوم، أصبح منتخب الرأس الأخضر أول المتأهلين لثمن نهائي كأس أمم إفريقيا، 2023، وذلك بعد فوزه الكبير على منتخب موزمبيق قبل قليل بثلاثية دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات في البطولة.

فريق الرأس الأخضر، أحرز الهدف الأول عبر اللاعب تياجو “بيبي” من ركلة حرة متقنة في الدقيقة الـ33.

وفي الشوط الثاني سجل فريق “كاب فيردي” هدفين عبر كل من ريان مينديز وكيفين بينا في الدقيقتين الـ 52 والـ70.

وبعد الفوز، أصبح رصيد فريق “كاب فيردي” 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية ومتأهلًا لدور الـ16.

وسيواجه منتخب الرأس الأخضر “كاب فيردي” المنتخب المصري في الجولة الثالثة من دور المجموعات مساء الاثنين المقبل في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت السعودية.