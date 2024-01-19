Icon

برغر الجراد في القصيم Icon القبض على شخص تحرش بآخر في مكة المكرمة Icon كريستيانو رونالدو يحصد جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط Icon ترتيب مجموعة مصر بعد فوز الرأس الأخضر ضد موزمبيق Icon كتلة قطبية باردة تشهدها أجواء السعودية آخر الأسبوع Icon المدني: احذروا القاتل الصامت  Icon إنشاء 3 مراكز للأورام والأطراف الصناعية وغسيل الكلى في عسير Icon كريستيانو رونالدو: الدوري السعودي سيكون بين أفضل 3 دوريات في العالم Icon منتخب الرأس الأخضر أول المتأهلين لثمن نهائي كأس أمم إفريقيا Icon تحقق بعد 17 سنة .. رقم مميز لـ أيمن حسين بعد فوز العراق ضد اليابان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا

ترتيب مجموعة مصر بعد فوز الرأس الأخضر ضد موزمبيق

الجمعة ١٩ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٢٣ مساءً
ترتيب مجموعة مصر بعد فوز الرأس الأخضر ضد موزمبيق
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أصبح ترتيب مجموعة مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا واضحًا بعد مرور جولتين من دور المجموعات في البطولة، بجانب فوز الرأس الأخضر ضد موزمبيق اليوم بثلاثية دون رد.

الرأس الأخضر ضد موزمبيق

ويتواجد منتخب الرأس الأخضر في المركز الأول في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، أما منتخب مصر فيتواجد في المركز الثاني برصيد نقطتين، منتخب غانا ثالثًا برصيد نقطة، منتخب موزمبيق رابعًا برصيد نقطة.

قد يهمّك أيضاً
سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند مستوى 12077 نقطة

سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند مستوى 12077 نقطة

النصر يحسم موقفه من ضم حارس أجنبي

النصر يحسم موقفه من ضم حارس أجنبي

وفي مباراة اليوم، أصبح منتخب الرأس الأخضر أول المتأهلين لثمن نهائي كأس أمم إفريقيا، 2023، وذلك بعد فوزه الكبير على منتخب موزمبيق قبل قليل بثلاثية دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات في البطولة.

الرأس الأخضر ضد موزمبيق

فريق الرأس الأخضر، أحرز الهدف الأول عبر اللاعب تياجو “بيبي” من ركلة حرة متقنة في الدقيقة الـ33.

وفي الشوط الثاني سجل فريق “كاب فيردي” هدفين عبر كل من ريان مينديز وكيفين بينا في الدقيقتين الـ 52 والـ70.

وبعد الفوز، أصبح رصيد فريق “كاب فيردي” 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية ومتأهلًا لدور الـ16.

وسيواجه منتخب الرأس الأخضر “كاب فيردي” المنتخب المصري في الجولة الثالثة من دور المجموعات مساء الاثنين المقبل في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت السعودية.

مصر ضد غانا - ترتيب مجموعة مصر
جانب من المباراة – المصدر @EFA

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وفاة شخص وإصابة 5 آخرين في إخماد حريق بالقنفذة
السعودية اليوم

وفاة شخص وإصابة 5 آخرين في إخماد...

السعودية اليوم
وفاة شخصين وإصابة 4 جراء حادث بأحد المصانع في الرياض
أخبار رئيسية

وفاة شخصين وإصابة 4 جراء حادث بأحد...

أخبار رئيسية
شرط الاتفاق للموافقة على رحيل هندرسون
الرياضة

شرط الاتفاق للموافقة على رحيل هندرسون

الرياضة
تحويل منشأة للنيابة لتعديلها تواريخ صلاحية منتجات التجميل
السعودية اليوم

تحويل منشأة للنيابة لتعديلها تواريخ صلاحية منتجات...

السعودية اليوم
ترقية عبدالعزيز الموسى إلى المرتبة الثانية عشرة
المجتمع

ترقية عبدالعزيز الموسى إلى المرتبة الثانية عشرة

المجتمع
نص الخطاب الملكي السنوي المفصل في مجلس الشورى
السعودية اليوم

نص الخطاب الملكي السنوي المفصل في مجلس...

السعودية اليوم
انطلاق الجولة الـ19 من دوري روشن بمباراتين غدًا
الرياضة

انطلاق الجولة الـ19 من دوري روشن بمباراتين...

الرياضة
تألق ساديو ماني يقلق التعاون
الرياضة

تألق ساديو ماني يقلق التعاون

الرياضة