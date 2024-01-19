ترتيب مجموعة مصر يحبط الجماهير

أثار ترتيب مجموعة مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، حالة من الغضب الجماهيري، لتراجع أداء ونتائج الفراعنة بقيادة البرتغالي روي فيتوريا.

تعادل مصر ضد غانا

ولعب منتخب مصر ضد غانا بالأمس، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات، وتقدم النجوم السمراء مرتين عن طريق محمد قدوس، وتعادل الفراعنة بصعوبة من خلال عمر مرموش ومصطفى محمد.

وأبدت الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، استياءها الشديد من المستوى الذي ظهر عليه اللاعبون في أول مباراتين، وأعربوا عن حزنهم لترتيب مجموعة مصر، وابتعاد الفراعنة عن الصدارة، ما يصعب فرص التأهل.

ترتيب مجموعة مصر

ويتصدر الرأس الأخضر ترتيب مجموعة مصر برصيد 3 نقاط، من الفوز على منتخب غانا في الجولة الأولى، فيما سيخوض مباراته الثانية ضد موزمبيق صاحبة المركز الثالث، اليوم عند الساعة الخامسة بتوقيت السعودية.

ويتواجد منتخب مصر الأول لكرة القدم في المركز الثاني برصيد نقطتين، فيما تتذيل غانا ترتيب المجموعة الثانية في كأس الأمم الإفريقية برصيد نقطة واحدة.