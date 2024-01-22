ترسية مشروع بـ 80.6 مليون ريال على شركة تابعة لـ لدن للاستثمار بالفيديو.. وفاة 47 شخصاً في انزلاق أرضي جنوب غرب الصين شركة البحر الأحمر تعلن عن 42 وظيفة شاغرة أمطار وضباب ورياح نشطة على 6 مناطق القصبي لخريجي الأكاديمية السعودية اللوجستية: التميز والنجاح لا يأتي بالحظ دراسة جديدة تفجر مفاجأة حول نتائج البحث بجوجل لحظة سقوط مدير شركة من ارتفاع 15 قدمًا أمام المئات من موظفيه إغلاق طريق القدية باتجاه العاصمة الرياض كاملًا اليوم رون ديسانتيس ينسحب من الانتخابات الأمريكية لصالح ترامب طريقة التقديم على الأراضي المجانية التابعة للإسكان
أعلنت لدن للاستثمار عن ترسية مشروع على شركتها التابعة “بلت الصناعية” من قبل كدانة للتنمية والتطوير التابعة للهيئة العليا لتطوير مكة المكرمة لإنشاء برج مجمع دورات مياه بمنشأة الجمرات بقيمة 80.58 مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة، وذلك لمدة 415 يوما من تاريخ الترسية.
وقالت الشركة في بيان لها على “تداول”، اليوم، إن المشروع يتضمن بناء 16 دور دورات مياة لخدمة حجاج بيت الله الحرام في مشعر منى بمنشأة الجمرات وتطوير حدود المبنى والمنطقة المحيطة به وربطها بمنشأة الجمرات لتسهيل دخول وخروج الحجاج.
وأوضحت الشركة، أنها تتوقع أثر ايجابي على القوائم المالية للعام 2024.