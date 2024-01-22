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لإنشاء برج مجمع دورات مياه بمنشأة الجمرات

ترسية مشروع بـ 80.6 مليون ريال على شركة تابعة لـ لدن للاستثمار

الإثنين ٢٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٤٧ صباحاً
ترسية مشروع بـ 80.6 مليون ريال على شركة تابعة لـ لدن للاستثمار
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت لدن للاستثمار عن ترسية مشروع على شركتها التابعة “بلت الصناعية” من قبل كدانة للتنمية والتطوير التابعة للهيئة العليا لتطوير مكة المكرمة لإنشاء برج مجمع دورات مياه بمنشأة الجمرات بقيمة 80.58 مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة، وذلك لمدة 415 يوما من تاريخ الترسية.

ترسية مشروع بـ 80.6 مليون ريال

وقالت الشركة في بيان لها على “تداول”، اليوم، إن المشروع يتضمن بناء 16 دور دورات مياة لخدمة حجاج بيت الله الحرام في مشعر منى بمنشأة الجمرات وتطوير حدود المبنى والمنطقة المحيطة به وربطها بمنشأة الجمرات لتسهيل دخول وخروج الحجاج.

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وأوضحت الشركة، أنها تتوقع أثر ايجابي على القوائم المالية للعام 2024.

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