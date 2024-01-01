أفضل وأقل أنواع الجبن احتواء على الدهون ترقية عبدالعزيز الموسى إلى المرتبة الثانية عشرة لاعبان مهددان بمغادرة الشباب في حال ضم رومارينيو دي خيا يفكر في اعتزال كرة القدم ضبط فلسطيني سرق 2.4 مليون ريال وادعى تعرضه للسرقة ضباب على الحدود الشمالية وتبوك والجوف غدًا جاياردو يكشف السبب وراء سفر بنزيما إلى مدريد وظائف شاغرة في أرامكو روان للحفر وظائف شاغرة في الهيئة العامة للموانئ وظائف شاغرة لدى صدارة للكيميائيات
صدر قرار وزير الصحة، فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، بترقية عبدالعزيز بن علي موسى- مدير إدارة الإحصاء والمعلومات بصحة جازان- إلى المرتبة الثانية عشرة.
ويعد الموسى من الكفاءات القيادية المؤهلة بصحة جازان، ويملك خبرة إدارية امتدت لأكثر من (35) عامًا.
وعبّر الموسى عن شكره وتقديره لوزير الصحة على هذه الثقة الغالية، داعيًا المولى سبحانه وتعالى أن يكون عند حسن ظن الجميع، وأن تكون الترقية دافعًا لمزيد من الجهد والعطاء.
“المواطن” تتقدم بالتهنئة لـ”عبدالعزيز”، وتتمنى له التوفيق.