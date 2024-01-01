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ترقية عبدالعزيز الموسى إلى المرتبة الثانية عشرة

الإثنين ١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:١٠ مساءً
ترقية عبدالعزيز الموسى إلى المرتبة الثانية عشرة
المواطن- فريق التحرير

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صدر قرار وزير الصحة، فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، بترقية عبدالعزيز بن علي موسى- مدير إدارة الإحصاء والمعلومات بصحة جازان- إلى المرتبة الثانية عشرة.

ويعد الموسى من الكفاءات القيادية المؤهلة بصحة جازان، ويملك خبرة إدارية امتدت لأكثر من (35) عامًا.

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وعبّر الموسى عن شكره وتقديره لوزير الصحة على هذه الثقة الغالية، داعيًا المولى سبحانه وتعالى أن يكون عند حسن ظن الجميع، وأن تكون الترقية دافعًا لمزيد من الجهد والعطاء.

المواطن” تتقدم بالتهنئة لـ”عبدالعزيز”، وتتمنى له التوفيق.

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