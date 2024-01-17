ترقية 2281 فرداً في الدفاع المدني من مختلف الرتب والتخصصات

أصدر مدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، قراراً بترقية 2281 فردًا من منسوبي الدفاع المدني، ابتداءً من تاريخ 4 / 7 / 1445هـ، بمختلف الرتب العسكرية في جميع المناطق والإدارات التابعة للدفاع المدني.

وعبر اللواء الفرج عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، على دعمه غير المحدود للقطاعات الأمنية، مثمناً توجيهات ومتابعة سموه لجميع أعمال ومهام الدفاع المدني.

وهنأ الأفراد المترقين، سائلاً المولى – عز وجل – لهم التوفيق والنجاح في تنفيذ مهامهم، وأن تكون الترقية حافزاً لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.