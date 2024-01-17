ترقية 2281 فرداً في الدفاع المدني من مختلف الرتب والتخصصات هندرسون يستعد لإجراء الفحص الطبي قبل التوقيع لأياكس جمعية أسر التوحد تحصد جائزة أفضل بيئة عمل لعام 2023 أنشيلوتي يضم القوة الضاربة لقائمة ريال مدريد ضد أتلتيكو طيران ناس يحتفل بتدشين وجهتين جديدتين من جدة إلى مومباي وأسمرة نزع ملكية العقارات المتعارضة مع مشروع استكمال تنفيذ الطريق الدائري الثالث بمكة إستاد محمد بن سلمان في القدية أبرز الاستعدادات لاستضافة كأس العام 2034 أهم لقطات وتصريحات الوفد السعودي المشارك في دافوس تحذير أمني عالي الخطورة بشأن منتجات Foxit تفاصيل تعاقد الهلال مع رينان لودي بدعم الوليد بن طلال
أصدر مدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، قراراً بترقية 2281 فردًا من منسوبي الدفاع المدني، ابتداءً من تاريخ 4 / 7 / 1445هـ، بمختلف الرتب العسكرية في جميع المناطق والإدارات التابعة للدفاع المدني.
وعبر اللواء الفرج عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، على دعمه غير المحدود للقطاعات الأمنية، مثمناً توجيهات ومتابعة سموه لجميع أعمال ومهام الدفاع المدني.
وهنأ الأفراد المترقين، سائلاً المولى – عز وجل – لهم التوفيق والنجاح في تنفيذ مهامهم، وأن تكون الترقية حافزاً لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.