نصيحة ثمينة لـ تشافي بعد حفل The Best الخارجية العراقية تستدعي القائم بالأعمال الإيرانية في بغداد ترقية 3209 أفراد في حرس الحدود من مختلف الرتب والتخصصات قانوني: لجنة الاحتراف ليست مختصة بتقرير مصير اللاعبين المستبعدين تعاطف كبير مع وزير الشؤون الإسلامية بعد بكائه بسبب مرض زوجته إقالة جوزيه مورينيو من تدريب روما طريف تسجل أدنى درجات الحرارة فجر اليوم ارتفاع طفيف في أسعار النفط وبرميل برنت يسجل 78.27 دولار ضبط مواطن قام بالتخييم في محمية الملك عبدالعزيز دون ترخيص الأرصاد: رياح على منطقة الرياض تصل سرعتها 49 كم/ساعة
أصدر مدير عام حرس الحدود اللواء محمد بن عبدالله الشهري، قراراً بترقية (3209) أفراد من منسوبي حرس الحدود، اعتباراً من تاريخ 1 / 6 / 1445هـ، بمختلف الرتب العسكرية في جميع القيادات والوحدات التابعة لحرس الحدود.
وعبر اللواء الشهري عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، على دعمه غير المحدود القطاعات الأمنية، مثمناً توجيهات ومتابعة سموه لجميع أعمال ومهام حرس الحدود.
وهنأ مدير عام حرس الحدود الأفراد المترقين، سائلاً المولى – عز وجل – لهم التوفيق والنجاح في تنفيذ مهامهم، وأن تكون الترقية حافزاً لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.