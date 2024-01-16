ترقية 3209 أفراد في حرس الحدود من مختلف الرتب والتخصصات

أصدر مدير عام حرس الحدود اللواء محمد بن عبدالله الشهري، قراراً بترقية (3209) أفراد من منسوبي حرس الحدود، اعتباراً من تاريخ 1 / 6 / 1445هـ، بمختلف الرتب العسكرية في جميع القيادات والوحدات التابعة لحرس الحدود.

ترقية 3209 أفراد في حرس الحدود

وعبر اللواء الشهري عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، على دعمه غير المحدود القطاعات الأمنية، مثمناً توجيهات ومتابعة سموه لجميع أعمال ومهام حرس الحدود.

وهنأ مدير عام حرس الحدود الأفراد المترقين، سائلاً المولى – عز وجل – لهم التوفيق والنجاح في تنفيذ مهامهم، وأن تكون الترقية حافزاً لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.